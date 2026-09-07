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Disney+ hat die Unterstützung der Cast-Funktion für ältere Chromecast-Geräte in Deutschland und den Niederlanden wohl offenbar eingestellt. Betroffen sind insbesondere Nutzer der klassischen Chromecast-Modelle ohne eigene Google-TV-Oberfläche, bei denen Auswahl und Steuerung der Inhalte vollständig über das Smartphone oder Tablet erfolgen. Für diese Geräte fällt damit eine bislang verfügbare Möglichkeit weg, Disney+ auf einem Fernseher wiederzugeben.

Aufgefallen ist die Änderung zunächst Abonnenten selbst. Berichte auf Reddit beschreiben eine Fehlermeldung beim Versuch, Inhalte aus der Disney+-App an einen Chromecast zu übertragen. Eine vorherige Benachrichtigung über die Einschränkung soll es nicht gegeben haben.

Der Zeitpunkt deutet auf einen Zusammenhang mit einem Patentstreit hin. Erst Anfang des Monats entschied die Düsseldorfer Kammer des Einheitlichen Patentgerichts gegen Disney und erließ eine Unterlassungsverfügung. Gegenstand des Verfahrens war das europäische Patent EP 2080349 aus dem Portfolio des Unternehmens Interdigital. Es beschreibt eine Technik für den drahtlosen Austausch von Videoinhalten zwischen zwei Geräten.

Das Gericht bestätigte die Gültigkeit des Patents und kam zu dem Ergebnis, dass Disney die geschützte Technik widerrechtlich verwendet hat. Die ausgesprochene Unterlassungsverfügung erstreckt sich dabei speziell auf Deutschland und die Niederlande. Dass nun Berichte über die nicht mehr funktionierende Chromecast-Übertragung aus beiden Ländern vorliegen, spricht für einen Zusammenhang zwischen dem Urteil und der technischen Einschränkung. Eine ausdrückliche Bestätigung von Disney gibt es bislang allerdings nicht.

Ob die Einschränkung dauerhaft bestehen bleibt, ist derzeit ebenfalls noch offen. Disney kann gegen die Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts Berufung einlegen. Ob das Unternehmen davon Gebrauch machen wird oder stattdessen technische Änderungen beziehungsweise eine Lizenzvereinbarung anstrebt, ist nicht bekannt.