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Anker erweitert sein Angebot an tragbaren Energiespeichern um die SOLIX S2000. Die auf der IFA 2026 in Berlin vorgestellte Powerstation kombiniert eine Batteriekapazität von 2 kWh mit einer AC-Dauerleistung von 1.500 W.

Die S2000 ist dabei sowohl für die Notstromversorgung zu Hause als auch für den mobilen Einsatz vorgesehen. Anker nennt beispielsweise Kühlschränke, Router, Beleuchtung, Computer und medizinische Geräte wie CPAP-Systeme als typische Verbraucher. Mit einer Spitzenleistung von 3.000 W kann die Powerstation kurzzeitig sogar höhere Lasten abfangen. Für dauerhaft leistungsintensive Geräte wie elektrische Heizlüfter oder Klimaanlagen ist das Modell mit seiner Nennleistung von 1.500 W allerdings nicht ausgelegt.

Als Energiespeicher verwendet die S2000 Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Die LFP-Zellen mit einer Kapazitätsangabe von 314 Ah stammen laut Anker aus dem Bereich größerer stationärer Energiespeicher und sollen auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sein. Der Hersteller nennt 6.000 vollständige Ladezyklen, bevor die nutzbare Kapazität auf 80 % des ursprünglichen Wertes sinkt. Daraus leitet Anker eine mögliche Nutzungsdauer von bis zu 15 Jahren ab.

Für die Stromversorgung angeschlossener Geräte arbeitet die S2000 mit einem Wechselrichter, der eine reine Sinuswelle bereitstellt. Insgesamt stehen acht Anschlüsse für Verbraucher zur Verfügung. Für empfindliche Geräte ist außerdem eine USV-Funktion integriert. Fällt die Netzversorgung aus, soll die Umschaltung innerhalb von weniger als 10 ms erfolgen. Damit lässt sich die Powerstation beispielsweise zwischen Steckdose und Computer, Router oder CPAP-Gerät betreiben, um kurze Stromunterbrechungen zu überbrücken.

Beim Wiederaufladen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. An einer Steckdose erreicht die S2000 regulär bis zu 1.150 W Ladeleistung. Im UltraFast-Modus sind bis zu 1.600 W möglich. Alternativ kann der Energiespeicher über Solarmodule mit maximal 400 W geladen werden. Hinzu kommen Möglichkeiten über einen Stromgenerator, ein Lichtmaschinen-Ladegerät und die Kfz-Steckdose. Auch eine kombinierte AC- und Solarladung wird unterstützt.

Mit Abmessungen von 208 × 282 × 323 mm setzt Anker auf eine vergleichsweise schmale, vertikale Konstruktion. Das Gewicht beträgt 16,2 kg. Ein seitlicher Griff will den Transport erleichtern, während die Verteilung der Anschlüsse auf Vorder- und Rückseite die Kabelführung vereinfachen soll.

In Europa startet die Anker SOLIX S2000 mit einem Aktionspreis von 699,99 Euro. Das Angebot gilt vom 4. bis zum 27. September 2026, in diesem Zeitraum kann die Powerstation bei Anker SOLIX und ausgewählten Handelspartnern vorbestellt werden.