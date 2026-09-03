Werbung

Anker führt das Bestreben, Balkonkraftwerke immer umfangreicher zu gestalten, weiter fort und stellt zur IFA 2026 in Berlin die Anker Solix Solarbank Max vor. Gegenüber der Solix Solarbank Max AC ziehen die technischen Spezifikationen und Nennkapazitäten noch einmal an: 7 kWh fassender Speicher, eine Solareingangsleistung von bis zu 10 kWp und eine maximale Ausgangsleistung von 4.600 W sind mit der Solix Solarbank Max möglich.

Um das volle Potenzial der Solix Solarbank Max nutzen zu können, ist eine fachgerechte Installation die Grundvoraussetzung. Die 7 kWh des Akkus lassen sich mittels Zusatzmodulen (BP7000) um jeweils 7 kWh erweitern und auf maximal 42 kWh erweitern. Allerdings ist das Grundmodul schon schwer, wenngleich vergleichsweise klein. Bei Abmessungen von 670 × 356 × 350 mm bringt es 76,5 kg auf die Waage und lässt sich alleine wohl nicht mehr tragen.

Drei MPPT ermöglichen den Anschluss von bis zu 20 PV-Modulen mit jeweils 500 W, sodass über die Eingänge bis zu 10 kW in das System fließen können. Auch eine AC-Ladung ist möglich. Per Wieland-Anschluss mit bis zu 3.500 W, über die Standard-Steckdose mit bis zu 3.600 W – hier allerdings nicht ins Netz, sondern an entsprechende Verbraucher. In Kombination mit dem einphasigen Backup Auto Switch von Anker Solix soll die Solarbank Max künftig auch eine Notstromversorgung des gesamten Hauses ermöglichen. Die Einspeisung erfolgt dabei über einen Festanschluss direkt in das Hausnetz.

Die Anker Solix Solarbank Max soll zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.499 Euro sowohl im eigenen Online-Shop als auch im Handel erhältlich sein. Zum Marktstart bietet Anker Solix zudem eine zeitlich begrenzte Vorbestelleraktion an.

Im Zeitraum vom 3. September bis zum 21. Oktober 2026 erhalten Käufer bei einer Vorbestellung einen Rabatt von 400 Euro auf die UVP. Weiterhin legt der Hersteller einen dreiphasigen Anker Solix Smart Meter Gen 2 kostenlos bei.