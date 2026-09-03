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Nach dem Nintendo GameBoy oder dem Nintendo Entertainment System soll LEGO nun auch Sonys erste PlayStation als Klemmbausteinmodell auflegen. Das zeigen jetzt erste Bilder, die kürzlich auf dem X-Account von "Brick Tap" veröffentlicht wurden. Das Set soll die Nummer #72306 tragen, für rund 160 US-Dollar in die Läden kommen und am 1. Oktober verkauft werden. Weder Sony noch LEGO haben den Konsolen-Nachbau bislang allerdings offiziell bestätigt.

Das LEGO-Set orientiert sich an der ersten PlayStation und soll eine nahe 1:1-Reproduktion aus Klemmbausteinen der Ende 1994, bzw. im Jahr 1995 erschienen Erfolgskonsole werden. So lässt sich beim LEGO-Nachbau die Abdeckung des CD-Laufwerks öffnen und ein einzelner Controller mit den typischen Kreis-, Kreuz- und Viereck-Tasten sowie dem Steuerkreuz anschließen. Analogsticks sind allerdings keine vorhanden. Außerdem sind die Power- und Eject-Tasten beweglich und das Innere ist in Form von kleinen Platinen, Leiterbahnen und Kondensatoren nachempfunden. Die Seiten der Konsole können ebenfalls herausgezogen werden und geben zwei kleine Dioramen frei. Eines zeigt das Spiel Gran Turismo mit einer Rennstrecke, das andere Ape Escape mit tropischer Umgebung und einer kleinen Figur. Eigene, bzw. bedruckte Teile sollen dabei die Logos und Namen der Spiele zeigen.

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Mit der PlayStation würde LEGO seine Reihe nachgebauter Retro-Konsolen weiter ausbauen. Der GameBoy umfasst 421 Teile und kostet ca. 40 Euro, das Sega Mega Drive kommt auf 479 Teile und 39,99 Euro. Mit geplanten 1.911 Teilen würde sich das PlayStation-Modell damit deutlich oberhalb der beiden kompakteren Konsolen positionieren, wofür der höhere, angepeilte Preis von rund 160 US-Dollar spricht. Ein früher Fan-Entwurf von AirBricks95 hatte auf LEGO Ideas die Schwelle von 10.000 Unterstützern erreicht. Das Interesse an einem solchen Set dürfte also durchaus vorhanden sein. Ob der Designer an Set #72306 beteiligt ist, ist allerdings offen.

LEGO selbst hatte erst kürzlich bespielbare Spielautomaten mit Super Mario und Donkey Kong vorgestellt.