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ASUS zeigt auf der Gamescom 2026 nicht nur eine neue externe Grafiklösung mit Radeon RX 9060 XT und ein leistungsstarkes Charging Dock für den Schreibtisch, sondern passend dazu die ROG Gjallar und den ROG Raikiri II Pro. Dabei handelt es sich um eine 2.1-Soundbar mit Dolby Atmos, einem 65-W-Subwoofer und HDMI-2.1-Passthrough bis 4K bei 120 Hz und um einen Gaming-Controller mit 8.000-Hz-Abtastrate, Vollfarbdisplay und austauschbaren TMR-Joysticks. Während es für die Soundbar noch keinen Termin gibt, ist der Start für den Controller pünktlich zur Spielemesse in Köln erfolgt.

Die ASUS ROG Gjallar kombiniert vier 50-mm-Treiber mit zwei 27-mm-Hochtönern und einem kabellosen Subwoofer. Dieser arbeitet mit 65 W über eine 5-GHz-Verbindung und kommt auf Abmessungen von 125 x 315 x 356 mm. Die eigentliche Soundbar misst 607 x 92 x 82 mm. ASUS gibt für das System einen Frequenzbereich von 50 Hz bis 20 kHz an. Eine LCD-Anzeige macht die Konfiguration von Lautstärke, Wiedergabequelle, EQ-Profile und sogar der integrierten RGB-Beleuchtung einfach möglich.

In der Soundbar sitzen sogar Mikrofone, welche Spiel- und Umgebungsgeräusche herausfiltern und somit ein Headset theoretisch unnötig machen sollen. Die Anschlüsse umfassen USB-C, HDMI 2.1, einen optischen Eingang und AUX. Drahtlos wird per Bluetooth 5.3 kommuniziert. Zwei USB-A-Buchsen dienen als zusätzlicher Hub.

Beim ROG Raikiri II Pro PC setzt ASUS auf eine kabelgebundene Verbindung oder 2,4-GHz-Funk mit bis zu 8.000 Hz. Bluetooth ist ebenfalls integriert. Das Gamepad verwendet Mikroschalter für Steuerkreuz, ABXY-Tasten, Bumper und die typischen rückseitigen Tasten. Die Trigger wechseln zwischen kurzem Mikroschalter-Hub und langem TMR-Weg und lassen sich teilweise austauschen.

Das integrierte Vollfarbdisplay übernimmt Einstellungen, die sonst über die Software laufen, wie einen Profilwechsel, die Tastenbelegung, Vibrationsstärke, Stick-Kalibrierung, Beleuchtung oder die Displayhelligkeit. Bis zu fünf Profile lassen sich direkt verwalten. Die Akkulaufzeit gibt ASUS mit bis zu 79 Stunden an, wobei diese bei nur 1.000 Hz sowie ausgeschaltetem Display, deaktivierter Vibration und abgeschalteter RGB-Beleuchtung gemessen wurde.

ASUS verkauft den ROG Raikiri II Pro PC bereits seit Mitte August ab etwa 220 Euro. Zunächst ist die schwarze Ausführung erhältlich, die weiße Variante soll ab September folgen.