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Sennheiser erweitert seine MOMENTUM-Serie um die MOMENTUM True Wireless 5. Die neu entwickelten In-Ear-Kopfhörer sollen die Klang- und Audiotechnologie des Over-Ear-Modells MOMENTUM 5 Wireless in ein kompakteres Format übertragen. Im Mittelpunkt steht dabei der von Sennheiser entwickelte 7-mm-TrueResponse-Schallwandler, der eine detaillierte Wiedergabe mit einer bassbetonten Abstimmung verbinden soll.

Sowohl die beiden Ohrhörer als auch das Ladecase verfügen über austauschbare Akkuzellen. Laut Sennheiser lassen sich diese mit einem handelsüblichen Schraubendreher innerhalb weniger Minuten wechseln. Die Laufzeit beträgt laut Hersteller bis zu zwölf Stunden pro Ladung. Zusammen mit dem Ladecase sind insgesamt bis zu 40 Stunden Wiedergabe möglich. Eine Schnellladefunktion liefert nach acht Minuten Ladezeit bis zu eine weitere Stunde Laufzeit.

Für die Geräuschunterdrückung setzt Sennheiser auf adaptives Hybrid-ANC mit automatischer Windunterdrückung. Ein neu entwickeltes Vier-Mikrofon-Array und angepasste Ohradapter sollen die Geräuschunterdrückung verbessern und gleichzeitig einen natürlicheren Transparenzmodus ermöglichen. Auch bei Telefonaten soll die neue Technik für eine bessere Sprachverständlichkeit sorgen. Insgesamt nutzen die Kopfhörer acht Sensoren. Neben sechs Mikrofonen kommen zwei Knochenleitungssensoren zum Einsatz, die die Vibrationen der eigenen Stimme über den Körper erfassen. Zusammen mit einer KI-gestützten Sprachisolierung soll die eigene Stimme auch in lauten Umgebungen klar verständlich bleiben. Für räumlichen Klang sind die MOMENTUM True Wireless 5 zudem für Dolby Atmos optimiert. Interaktives Head-Tracking soll dabei für ein immersiveres Klangfeld sorgen, das sich an den Bewegungen des Kopfes orientiert.

Mit IP54 sind die Ohrhörer außerdem gegen Staub, Schweiß und Spritzwasser geschützt. Gesteuert und angepasst werden die Kopfhörer über die Smart Control Plus App. Diese bietet unter anderem einen neuen Acht-Band-Equalizer, eine geführte Klangpersonalisierung und weitere individuelle Einstellungsmöglichkeiten.

Die Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 werden in den fünf Metallic-Farben Graphite, Cream, Copper, Denim und Lavender angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,90 Euro. Der Verkaufsstart erfolgt am 3. September 2026 über die Sennheiser-Website und ausgewählte Handelspartner.