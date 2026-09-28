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In Zusammenarbeit mit UGREEN suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die jeweils einen Nexode Pro 160W Charger with Retractable Cable mit ihren eigenen Geräten testen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht darüber im Hardwareluxx-Forum veröffentlichen möchten. UGREEN stellt dafür drei Testmuster bereit. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Der UGREEN Nexode Pro 160W ist als kombiniertes Mehrfach-Ladegerät für Notebook, Smartphone, Tablet und weitere USB-Geräte ausgelegt und für den mobilen Einsatz unterwegs gedacht. Neben den drei USB-Ladebuchsen steckt ein aufrollbares, 70 cm langes USB-C-Kabel im Gehäuse. UGREEN nennt bis zu vier gleichzeitig versorgbare Geräte und positioniert das Modell damit als zentrale Ladeeinheit für Schreibtisch und Reisegepäck.

Die Ladeeinheit verfügt über zwei USB-C-Ports, einen USB-A-Port und das ausrollbare USB-C-Kabel. UGREEN gibt 160 W Gesamtleistung sowie bis zu 140 W an einem einzelnen USB-C-Ladeweg an. Daneben stehen ein weiterer USB-C-Port mit maximal 100 W sowie USB-A mit bis zu 22,5 W zur Verfügung. Insgesamt kann das Ladegerät so bis zu 160 W an vier gleichzeitig angeschlossene Geräte verteilen. Die hohe Einzelleistung zielt auf leistungsfähige USB-C-Notebooks, während die zusätzlichen Ladewege parallel Smartphones, Tablets oder Zubehör versorgen können. Das integrierte Kabel wird bei Nichtgebrauch in das Ladegerät eingezogen. Es steht mit 70 cm Länge für Geräte bereit, die nicht direkt neben dem Netzteil liegen, ohne dass dafür ein separates Kabel eingepackt werden muss. Die drei Buchsen bleiben unabhängig davon nutzbar. Das einziehbare Kabel soll für mehr als 25.000 Ausziehvorgänge und 10.000 Schwenkbewegungen ausgelegt sein.

Bezeichnung: UGREEN Nexode Pro 160W Charger with Retractable Cable Modell/SKU: Nexode Pro 160W / 95127 Gesamtleistung: 160 W Einzellast: Bis zu 140 W an einem einzelnen USB-C-Ladeweg Ladewege: Zwei USB-C-Ports, ein USB-A-Port und ein integriertes 70-cm-USB-C-Kabel Gleichzeitige Geräte: Bis zu vier Display: Drehbarer Touchscreen mit Watt-, Spannungs-, Temperatur- und Protokollanzeige App/Firmware: 2,4-GHz-WLAN oder Bluetooth sowie OTA-Updates Abmessungen: 36,5 x 74,5 x 82 mm Netzstecker: Ausklappbar Technik: GaN-Ladegerät mit Thermal-Guard-System Schutzfunktionen: Neun Schutzfunktionen

Ein drehbarer Touchscreen zeigt dabei die aktuelle Leistung, Spannung, Temperatur und das Ladeprotokoll an. Die Anzeige kann damit sowohl bei aufrecht stehendem Ladegerät als auch bei einer liegenden Aufstellung abgelesen werden. Über eine Smartphone-App lässt sich der Nexode Pro per 2,4-GHz-WLAN oder Bluetooth verbinden. Vorgesehen sind die Fernüberwachung der Ladeinformationen und Firmware-Updates per OTA.

Für die Leistungsaufteilung und den Schutz der angeschlossenen Geräte setzt UGREEN auf ein GaN-Design sowie auf das sogenannte Thermal-Guard-System mit kontinuierlicher Temperaturüberwachung. Hinzu kommen insgesamt neun Schutzfunktionen. Der Netzstecker lässt sich für den Transport einklappen. Das Gehäuse misst 36,5 x 74,5 x 82 mm.

In der Vorbestellungsphase bietet UGREEN das Ladegerät auf der eigenen Webseite deutlich vergünstigt an. Zur Einführung kostet der Nexode Pro 160W Charger 99,99 Euro. Drei unserer Leser dürfen ihn nun kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 11. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit UGREEN!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 11. Oktober 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 12. Oktober 2026

Testzeitraum bis 15. November 2026

Kleingedrucktes: