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UGREEN erweitert seine Nexode-Pro-Serie um drei neue GaN-Ladegeräte, die unterschiedliche Einsatzbereiche adressieren - vom mobilen Arbeiten bis zum Schreibtisch. Gemeinsam sind den Modellen eine intelligente Leistungsverteilung und eine Anzeige für Ladeinformationen. Bei zwei Varianten kommt zudem eine Steuerung beziehungsweise Überwachung per App hinzu. Die maximale Gesamtleistung reicht je nach Modell von 100 bis 300 W.

Das leistungsstärkste Modell ist der Nexode Pro 300W Desktop Charger. Die für den stationären Einsatz vorgesehene Ladestation stellt insgesamt bis zu 300 Watt bereit und besitzt sechs USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Port sowie einen zusätzlichen DC-Ausgang. An drei der USB-C-Ports sind jeweils maximal 140 W möglich, zwei weitere liefern bis zu 100 W und der sechste USB-C-Anschluss erreicht maximal 30 W. Der USB-A-Port ist für bis zu 22,5 W ausgelegt. Der DC-Ausgang kann kompatible Geräte sogar mit bis zu 240 W versorgen.

Trotz der insgesamt acht Anschlüsse können laut UGREEN aber maximal sieben Geräte gleichzeitig geladen werden. Die Elektronik verteilt die verfügbare Leistung dann abhängig von den angeschlossenen Geräten. Fünf auswählbare Lademodi erlauben darüber hinaus eine Anpassung der Leistungsverteilung an unterschiedliche Nutzungsszenarien. Auf dem integrierten Display lassen sich unter anderem Gesamtleistung, Leistungsaufnahme der einzelnen Anschlüsse, Spannung, Stromstärke, Ladeprotokoll und Temperatur verfolgen. Über die UgreenConnect-App stehen zusätzliche Verwaltungs- und Personalisierungsfunktionen zur Verfügung.

Für den mobilen Einsatz ist der Nexode Pro 160W Charger vorgesehen. Eine Besonderheit dieses Modells ist ein fest integriertes, 70 cm langes und einziehbares USB-C-Kabel. Dieses kann ebenso wie der erste reguläre USB-C-Anschluss bis zu 140 W abgeben. Daneben stehen ein weiterer USB-C-Port mit maximal 100 W sowie USB-A mit bis zu 22,5 W zur Verfügung. Insgesamt kann das Ladegerät bis zu 160 W an vier gleichzeitig angeschlossene Geräte verteilen.

Das einziehbare Kabel soll für mehr als 25.000 Ausziehvorgänge und 10.000 Schwenkbewegungen ausgelegt sein. Auch bei diesem Modell informiert ein Display über Leistung, Spannung, Stromstärke, verwendetes Ladeprotokoll und Temperatur. Weitere Informationen und Einstellungen lassen sich über die UgreenConnect-App abrufen.

Das kleinste Modell der Serie ist der Nexode Pro Charger 100W 4 Port. Er besitzt drei USB-C-Anschlüsse und einmal USB-A und kann vier Geräte gleichzeitig versorgen. Die ersten beiden USB-C-Ports erreichen jeweils maximal 100 W, USB-C3 ist für bis zu 60 W spezifiziert, der USB-A-Anschluss liefert erneut maximal 22,5 W. Die Gesamtleistung des Ladegeräts ist auf 100 W begrenzt. Unterstützt werden laut UGREEN unter anderem PD 3.1, PPS, QC, SCP, AFC und AVS. Auch die 100-W-Version besitzt ein Display und die automatische SmartCharge-Leistungsverteilung. Auf eine App-Anbindung verzichtet UGREEN bei diesem Modell allerdings.

Technische Grundlage der drei Ladegeräte ist UGREENs GaNInfinity-Technik. Ergänzt wird sie durch Thermal Guard, das die Temperatur während des Betriebs überwacht.

In der Vorbestellungsphase bietet UGREEN die neuen Ladegerät auf der eigenen Webseite deutlich vergünstigt an. So soll der Nexode Pro 160W Charger 99,99 Euro kosten, der Nexode Pro 300W Desktop Charger wird für 125,99 Euro aufgeführt und der Nexode Pro Charger 100W 4 Port für 48 Euro.