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Die Bundesnetzagentur sieht derzeit keine Grundlage für ein generelles Verbot von Smart Glasses mit integrierter Kamera. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Paywall) hält die Behörde Datenbrillen wie die Modelle von Meta und Ray-Ban grundsätzlich für zulässig, sofern für Außenstehende eindeutig erkennbar ist, wann eine Aufnahme stattfindet.

Die rechtliche Bewertung betrifft insbesondere Paragraf 8 des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes (TDDDG). Dieser schränkt unter anderem den Besitz, die Einfuhr und den Vertrieb bestimmter Geräte ein, wenn diese dazu bestimmt sind, unbemerkt Bild- oder Tonaufnahmen anzufertigen. Nach Auffassung der Bundesnetzagentur fallen Smart Glasses allerdings nicht grundsätzlich darunter, wenn ihre Aufnahmefunktion für Dritte sichtbar angezeigt wird.

Entscheidend ist für die Behörde damit die technische Ausgestaltung der Brillen. Verfügt ein Modell beispielsweise über eine LED, die während einer Aufnahme deutlich sichtbar leuchtet, können Personen in der Umgebung erkennen, dass die Kamera aktiv ist. Unter diesen Voraussetzungen wertet die Bundesnetzagentur die Aufzeichnung nicht als heimlich im Sinne der entsprechenden Vorschriften.

Die Diskussion um die Zulässigkeit solcher Geräte ist damit allerdings nicht beendet. Die Organisation Hate Aid hat bereits bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) Strafanzeige gegen Hersteller und Händler gestellt. Hintergrund sind Bedenken, dass mit unauffällig in Brillen integrierten Kameras Aufnahmen von Personen angefertigt werden können, ohne dass diese die Situation rechtzeitig erkennen oder der Aufzeichnung zustimmen können. Die Bundesnetzagentur sieht darin gegenwärtig jedoch keinen ausreichenden Grund, den Vertrieb der Geräte auf Grundlage des TDDDG grundsätzlich zu untersagen.