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Durch die Gerüchteküche geisterte er schon länger: Heute hat Garmin seinen Whoop-Konkurrenten Cirqa nun offiziell vorgestellt. Das Fitnessarmband richtet sich an Nutzer, die ihre Aktivitäten, Erholung und Alltagsbelastung kontinuierlich im Blick behalten möchten, ohne auf die Smartwatch-Bauart mit Display und möglichst breitem Funktionsumfang zu setzen.

So wird eine kompakte Bauform möglich, die für einen hohen Tragekomfort sorgen soll. Das ist gerade für das ganztägige Tracking von Aktivitäten interessant, beispielsweise also auch für das Schlaftracking, bei dem eine typische Smartwatch als störend wahrgenommen werden kann. So kann unter anderem der Sleep Score ermittelt werden, der zusammen mit dem darauf aufbauenden Schlafcoach dabei helfen soll, die Regeneration zu verbessern.

Garmin gibt an, dass das Cirqa zahlreiche Aktivitäten automatisch erkennt und diese aufzeichnet. Eine anschließende Bestätigung oder Anpassung über die Garmin-Connect-App soll dabei helfen, dass das Smartband die Aktivitäten mit der Zeit immer besser zuordnen kann.

Insgesamt ist es möglich, mehr als als 80 verschiedene Aktivitäten – darunter Laufen, Gehen und Yoga – lassen sich gezielt aufzuzeichnen. Das Garmin Cirqa ermöglicht, eine Lieblingsaktivität individuell festzulegen, sodass diese Gerätetaste gestartet werden kann.

Das Gewicht gibt Garmin mit 14,8 g an, die Akkulaufzeit soll laut Datenblatt bei zehn Tagen liegen. Über ein integriertes GPS-Modul verfügt das Cirqa nicht, es bedient sich vielmehr beim verbundenen Apple- oder Android-Smartphone. Als weitere Datenquellen können Bluetooth- oder Ant+-Geräte genutzt werden.

Das Garmin Cirqa gibt es in den zwei Produktgrößen "S-M" für einen Handgelenkumfang von 120 bis 200 mm. Handgelenke mit einem Umfang von 145 bis 240 mm werden von der "L-XL"-Variante abgedeckt. Das stilbildende Textilband gibt es in den vier Farben Schwarz, Kapitänsblau, French Gray und Malve. Separat erhältlich sind zudem Zubehörarmbänder in den Farben Zitronengrau, Dark Olive und French Blue.

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Garmins erstes Smartband soll am 24. Juli 2026 erscheinen und dann 199,99 Euro kosten. Ein zusätzliches Abonnement wie bei Whoop ist nicht nötig. Ob es eine echte Alternative darstellt, wird am Ende davon abhängen, wie gut die Algorithmen von Garmin funktionieren.