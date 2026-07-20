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Beim traditionsreichen Auktionshaus Sotheby’s in New York ist eine von NVIDIA-Chef Jensen Huang getragene und signierte Lederjacke für 960.000 US-Dollar versteigert worden. Die Auktion endete am Freitag mit 65 Geboten von 45 Sammlern aus aller Welt. Im Vorfeld ging man von einem möglichen Verkaufspreis in Höhe von rund 60.000 US-Dollar aus – das Kleidungsstück wurde nun zu einem Preis verkauft, der 16-mal über der oberen Schätzung liegt.

Bei dem Kleidungsstück handelt es sich um eine schwarze Tom-Ford-Lederjacke, die Huang aus seinem eigenen Besitz für die Auktion bereitgestellt hatte. Sotheby’s führte sie als Teil seiner öffentlichen Uniform, die der NVIDIA-Chef seit mehr als einem Jahrzehnt bei Produktvorstellungen, Entwicklerkonferenzen und wichtigen Ankündigungen getragen hatte. Der erzielte Verkaufspreis übertrifft den Materialwert bei weitem und dürfte bei den Bietern eher in Verbindung mit Huang und der Geschichte zu NVIDIA und damit sicherlich in Verbindung mit dem aktuellen KI-Erfolg des Unternehmens stehen.

Die Echtheit wurde für die Auktion aufwendig abgesichert. Unter anderem glichen externe Prüfer charakteristische Falten und weitere Details der Jacke mit Aufnahmen von Huangs Auftritt beim Hon Hai Tech Day in Taipeh am 18. Oktober 2023 ab und bestätigten zusätzlich die Echtheit der Unterschrift. Damit ist die Jacke nicht nur ein vergleichbares Modell, sondern eine mit konkreten Tragespuren und persönlicher Signatur des NVIDIA-Chefs.

Der Verkaufserlös lässt sich auch in NVIDIA-Hardware umrechnen: Zum Start der GeForce RTX 5090 Founders Edition im Januar 2025 wurde die aktuell schnellste Spieler-Grafikkarte für 1.999 US-Dollar in den Handel gebracht. Zum offiziellen Listenpreis hätte man für den Auktionserlös also rund 480 Exemplare der GeForce-Karte kaufen können, zum aktuellen Preis von derzeit etwa 4.000 US-Dollar pro Karte kommt man immerhin noch auf 240 Exemplare. Eine neue vergleichbare Tom-Ford-Lederjacke wird dagegen für knapp 10.000 US-Dollar gehandelt. Der Auktionserlös liegt ungefähr beim 96-Fachen des regulären Verkaufspreises.

Das Geld aus der Auktion geht nicht an Jensen Huang oder NVIDIA. Die Versteigerung wurde von Long Journey Ventures für einen guten Zweck organisiert. Mit dem Geld wird das Edge Institute unterstützt. Die gemeinnützige Organisation vergibt Stipendien, Fördergelder und Arbeitsaufenthalte an junge Entwickler.