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Zum Wochenende hin noch eine witzige Randnotiz: Tesla verkauft ab sofort ein Fahrrad ohne Motor. Wer dabei an das seit Jahren erwartete E-Bike denkt, der liegt allerdings komplett daneben, denn das sogenannte "Balance Bike for Kids" ist ein klassisches Laufrad ohne Motor und Pedale. In den USA kostet das Kinderfahrrad 225 US-Dollar. Tesla North America hat das Modell, das sich an Kinder zwischen zwei und fünf Jahren richtet, am Donnerstag vorgestellt.

Angetrieben wird es mit den Füßen: Pedale oder gar eine elektrische Unterstützung wie bei den Fahrzeugen der Großen gibt es nicht. Der Rahmen besteht aus leichtem, aber stabilem Magnesium, der Sitz lässt sich in fünf Stufen anpassen. Die Mindestbeinlänge gibt Tesla mit 13,7 Zoll, bzw. rund 35 cm an, wobei als empfohlene Gewichtsgrenze 30 kg und für die maximale Belastung 35 kg angegeben werden. Optisch bleibt das Fahrzeug eng an der Marke: Auf dem weißen Rahmen sitzen der Tesla-Schriftzug und das bekannte T-Logo.

Technisch ist das Laufrad dagegen bewusst einfach gehalten: Es soll Kindern helfen, Gleichgewicht und erste Lenkbewegungen zu lernen, bevor ein Fahrrad mit Pedalen auf deren Wunschliste landet. Der Preis liegt mit 225 US-Dollar klar über vielen einfachen Laufrädern aus dem Spielwaren- und Fahrradhandel. Ab Ende August soll das Zweirad zumindest in den USA in den Versand gehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings bereits ausverkauft.

Ob Tesla auch eine deutsche oder europäische Verfügbarkeit plant, ist offen. Zum Lieferumfang gehört außerdem Montagewerkzeug. Tesla erweitert damit sein Lifestyle- und Merchandise-Angebot.

Firmeninhaber Elon Musk, der mit dem Börsengang von SpaceX im Juni zum ersten Billionär der Welt wurde, ist es dagegen inzwischen nicht mehr. Die Aktie des Konzerns tauchte nach einem Höhenflug deutlich ab und liegt mit derzeit knapp über 125 US-Dollar sogar unter dem Zeichnungspreis. Vom Höchststand ist der Kurs aktuell mehr als 30 % entfernt.