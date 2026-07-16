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LEGO prüft einen Nachbau des ikonischen Apple iMac G3 aus der Ideas-Community und könnte diesen womöglich bald als solchen auf den Markt bringen. Der rund 700-teilige Entwurf von Fuma Terai, der auf der Plattform unter dem Nutzernamen "terauma" aktiv ist, hat die Schwelle von 10.000 Unterstützern erreicht und ist somit bei LEGO auf dem Entscheidungstisch gelandet. Auf der Plattform können LEGO-Fans ihre Projekte einreichen und bei breiter Zustimmung schaffen es diese vielleicht als offizielles LEGO-Produkt in den Handel, wobei der Klemmbausteinhersteller die Umsetzbarkeit und mögliche Lizenzfragen abklären muss.

Nach den Ergebnissen der dritten Ideas-Runde liegt der Entwurf nun im sogenannten "Parking Lot". LEGO hatte diesen Status im vergangenen Jahr für Ideen eingeführt, die nach einer Review-Runde zusätzliche Zeit benötigen. Eine finale Entscheidung soll spätestens nach drei Review-Perioden fallen, in vielen Fällen schon früher. Aus dem Entwurf muss auch weiterhin nicht direkt ein finales Set werden.

Das Community-Modell zum Apple iMac G3 greift die frühe Bondi-Blue-Ausführung des 1998 erschienenen All-in-One-Rechners auf. Dabei bilden transparente blaue Elemente das Gehäuse nach, während im Inneren eine angedeutete Bildröhre und zahlreiche Platine und Leiterbahnen zu sehen sind. Dazu kommen eine passende Tastatur, Kabel und die runde Maus, die beim Original wegen ihrer Form als "Hockey Puck" bekannt wurde. Terai hat den Rechner für das Modell gegenüber dem Vorbild im Maßstab verkleinert und große transparente Elemente eingesetzt, damit das Innenleben wie beim Original sichtbar bleibt.

Falls LEGO das Projekt tatsächlich annimmt, kann der Hersteller Konstruktion, Teileauswahl und Umfang noch deutlich verändern. Selbst die rund 700 Teile zeigen damit nur eine grobe Richtung auf. Ob Apple dafür seine Zustimmung erhalten und seinen Namen sowie das Logo zur Nutzung freigeben wird, ist fraglich. Für Apple war der iMac G3 mehr als ein einfacher Desktop-PC. Seine transparente Farbgebung stand Ende der 1990er Jahre quer zu den damals verbreiteten beigefarbenen Rechnergehäusen. Das Farbprogramm wurde später Kern einer neuen Designlinie.

Erst im Juni hatte LEGO einen bespielbaren Flipperautomaten aus Klemmbausteinen vorgestellt.