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Auch wenn sich das Apple MacBook Neo zuletzt der Speicherkrise und Komponentenknappheit beugen musste und erheblich teurer wurde, so hat Apple den Markt damit ordentlich aufgemischt. Das betrifft nun auch das Zubehör-Segment, denn Satechi hat eine komplette Kollektion für das Einstiegs-MacBook vorgestellt, die technisch und farblich speziell auf dieses Gerät angepasst wurde.

Apple hat im MacBook Neo zwei USB-C-Anschlüsse integriert, die sich technisch unterscheiden. Einer davon nutzt USB3 mit bis zu 10 Gbit/s und DisplayPort-Modus, während der zweite bei USB2 stehen geblieben und damit auf eine maximale Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s beschränkt ist. Für diese Aufteilung bringt Satechi den USB-C Snap Hub für rund 45 US-Dollar. Er benutzt als Aufstecker beide Buchsen und wählt automatisch für Daten, HDMI und den Kartenleser (separat für microSD/SD) den schnelleren Anschluss. Dabei werden eine klassische USB-A-Schnittstelle und zwei USB-C-Ports mit jeweils 5 Gbit/s bereitgestellt, über die das Gerät dann sogar aufgeladen und mit Strom versorgt werden kann. Der zweite Laptop-Port soll den Hub im Übrigen nur sicher am Gehäuse halten. Natürlich ist der USB-Hub auch farblich an das MacBook Neo angelehnt und ist in ähnlichen Farben wie das MacBook erhältlich.

Daneben verkauft Satechi den OntheGo 5-in-1-Multiport-Adapter für ebenfalls ca. 45 US-Dollar. Er wird über ein einzelnes USB-C-Kabel angeschlossen und bietet HDMI mit 4K bei 60 Hz, USB-A, USB-C, einen SD-Kartenleser und USB-C-Power-Delivery mit bis zu 60 W. Der mobile Adapter verzichtet gegenüber dem Snap Hub auf den microSD-Kartenleser und lässt sich nicht bündig an die linke Seite des Notebooks anstecken, dafür per MagSafe am Deckel des MacBook Neo befestigen. Ansonsten umfasst die MacBook-Kollektion mit der Slim EX Wireless noch eine Maus im Farbstil des MacBook Neo. Sie wird für rund 30 US-Dollar angeboten und arbeitet mit zwei Bluetooth-Kanälen sowie einer 2,4-GHz-Verbindung mit USB-C-Stecker. Der Akku ist austauschbar.

Satechi fasst die Produkte als "Made for MacBook Neo"-Kollektion zusammen. Eine Apple-Zertifizierung gibt es allerdings nicht. Wann und vor allem zu welchem Preis die Produkte über den deutschen Store erhältlich sein werden, darüber hat sich Satechi bislang leider nicht geäußert.