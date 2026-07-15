Werbung

Nachdem OpenAI Anfang Juli auf der AI Engineer World Fair in San Francisco mit dem Codex Micro ein spezielles Macro-Pad für die Entwicklung über die Codex-Plattform angekündigt hatte, scheint man im Hintergrund an einem ersten großen Consumergerät zu arbeiten. Dagegen wartet man auf die ersten eigenen KI-Chips noch immer. Laut Bloomberg sollen die Entwickler von ChatGPT einen mobilen Smart-Speaker ohne Bildschirm in den Haushalt bringen, welcher eine Kamera und weitere Sensoren nutzt und sich dank seines integrierten Akkus von Raum zu Raum tragen lässt. Eine Vorstellung ist noch für 2026 geplant, der Marktstart wird für 2027 erwartet.

Der Lautsprecher soll Fragen beantworten, Medien abspielen, Smart-Home-Geräte steuern und Nachrichten verarbeiten. Die Sprachsteuerung basiert natürlich auf den hauseigenen KI-Modellen, allen voran auf GPT-Live. Die Weiterentwicklung des ChatGPT-Sprachmodus wurde erst in der letzten Woche vorgestellt und kann Gespräche unterbrechen und gleichzeitig zuhören und sprechen. Um die Umgebung und den jeweiligen Nutzungskontext besser erfassen zu können, soll der Smart Speaker auf verschiedene Sensoren und eine Kamera zurückgreifen können, während es auch bewegliche Elemente geben soll, die das Gerät seinem Gegenüber natürlich wirken lassen sollen. Inwiefern dieses ungewöhnliche Konzept tatsächlich funktionieren soll, verrät der Bericht allerdings nicht.

Bloomberg beschreibt es lediglich als "physische Verkörperung von ChatGPT" und versucht, es damit von klassischen Lautsprechern, die nur auf ein Kommando warten, abzugrenzen. Weiterhin soll das Gerät stetig dazulernen, seine Fähigkeiten verbessern und proaktiv handeln. Das Gerät soll relevante Informationen selbstständig bereitstellen und Bedürfnisse vorwegnehmen. Offen ist, wie die Rechteverwaltung für mehrere Personen funktioniert und ob es eine sichtbare Aufnahmeanzeige geben wird.

Die Grundlage für das Gerät ist die Zusammenarbeit mit Jony Ive. OpenAI ließ das von Ive mitgegründete Unternehmen io im Juli 2025 in die eigene Unternehmung übergehen. Ive bleibt laut OpenAI unabhängig, übernimmt jedoch weitreichende Design- und Kreativaufgaben. Insgesamt soll OpenAI an fünf Hardwareprodukten arbeiten. Parallel dazu klagt Apple gegen OpenAI. Apple wirft dem Unternehmen vor, Geschäftsgeheimnisse für die Entwicklung eigener Geräte genutzt zu haben.

Ob der Rechtsstreit den Zeitplan verändert, ist offen. Eine offizielle Ankündigung steht ohnehin aus.