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Während man bei OpenAI mit Jalapeño noch auf den ersten eigenen KI-Chip wartet und dieser voraussichtlich Ende 2026 erscheinen wird, haben die Macher von ChatGPT für den 15. Juli überraschend ein anderes Stück Hardware angekündigt. Auf der AI Engineer World Fair in San Francisco zeigte man in Zusammenarbeit mit Work Louder unter dem Namen "Codex Micro" ein kleines Gerät, das als Macro-Pad speziell für Entwickler konzipiert wurde und häufig genutzte Codex-Funktionen als physische Tasten schnell und einfach zugänglich machen soll.

OpenAI-Sprecher Dominik Kundel beschreibt das Gerät als Tastatur, die die Codex-Nutzung beschleunigen soll. Mehr gibt OpenAI vorerst nicht preis. Preis und Spezifikationen sollen zum 15. Juli folgen. Form und Funktionsweise sind jedoch klar an das Work Louders Creator Micro 2 angelehnt. Das Serienmodell bietet 13 mechanische Tasten, einen Touchsensor, einen Drehregler und einen Joystick. Work Louder nennt sechs Layer, appabhängige Presets und ein eigenes Input-Tool. Die kabelgebundene Base-Version kostet ab 144 US-Dollar, die Pro-Version mit Bluetooth und 2.100-mAh-Akku ab 174 US-Dollar. Diese Preise gelten nur für das Work-Louder-Modell und könnten von der späteren OpenAI-Version abweichen.



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Für das Codex Micro könnten die beiden Partner das Gerät als eigenständiges HID positionieren. Dann schickt es Tastenkürzel wie jede andere Tastatur an das Betriebssystem und damit vorrangig an Codex, um bestimmte Programmieraufgaben und Prompts schneller in Auftrag geben zu können. So ließen sich insbesondere einzelne Agenten starten, neue Aufgaben vorformulieren oder Änderungen prüfen und Testabläufe anstoßen sowie parallele Aufgaben öffnen. Das Gerät wäre also lediglich ein Codex-gebrandetes Eingabegerät.

Codex konkurriert mit Claude Code, Cursor, GitHub Copilot und weiteren Coding-Werkzeugen um tägliche Arbeitsabläufe. Feste Tasten, Profile und App-Presets können die alltägliche Arbeit vereinfachen, wie Macro-Pads, Stream Decks und Spezialtastaturen in der Vergangenheit bei anderen Software-Workflows immer wieder gezeigt haben. Wer seine Arbeitsabläufe zudem auf die passende Hardware ausrichtet, dürfte seltener zu konkurrierenden Angeboten wechseln.