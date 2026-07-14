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Der Markt der potenten Stromspeichersysteme wird um ein weiteres Angebot ergänzt. Sigenergy stellt mit dem SigenMate eine flexible Balkonkraftwerklösung vor, welche sich an die aktuellen Regularien hält, die aber auch das Potenzial möglichst weit ausnutzt. Zentrale Komponente des SigenMate-Ökosystems ist der SigenMate EC 2700. Dabei handelt es sich um einen hybriden Wechselrichter mit eingebautem Akku.

Eingangsseitig bietet der SigenMate EC 2700 gleich vier MPPTs für eine maximale Eingangsleistung von 4.000 W. Damit liegt man über der Grenze von 2.000 W Modulleistung, die für Balkonkraftwerke in Deutschland gilt. Der Arbeitsbereich der MPPTs liegt bei einer Spannung von 16 bis 60 V bei einem maximalen Dauerstrom von 32 A. Maximal acht Module lassen sich an den vier MPPTs anschließen und somit lässt sich PV-seitig das Maximum für ein Balkonkraftwerk ausschöpfen.

Gespeichert wird der Strom im eingebauten Akku mit einer Kapazität von 2,7 kWh (2.688 Wh). Es handelt sich um die übliche LiFePO4-Zellchemie. Geladen werden kann ein einzelner Akku mit 1.800 W, die Entladeleistung beträgt 1.200 W. Über eine Erweiterung des Akkus kann die Ausgangsleistung auf 2.400, bzw. 3.600 W verdoppelt oder sogar verdreifacht werden. An der maximalen Ladeleistung ändert sich durch eine Erweiterung des Speichers offenbar nichts.

Der per PV eingespeiste und gespeicherte Strom kann AC-seitig mit 800 W per Schukosteckdose in das Hausnetz eingespeist werden. Der SigenMate EC 2700 verfügt aber auch über zwei AC-Ausgänge in Form zweier Schukosteckdosen. Diese können eine maximale Ausgangsleistung von jeweils 1.200 W liefern, in der Spitze kurzzeitig sogar 1.800 W. Allerdings können diese 1.200 W nicht gleichzeitig an beiden Ausgängen abgerufen werden, da die Akkus nur 1.200 W insgesamt abgeben können. Im Zweifelsfall teilen sich die beiden Schukosteckdosen jeweils auf 600 W auf. Durch eine Erweiterung des Akkus steigt die Ausgangsleistung, wie zuvor erwähnt, auf 2.400, bzw. 3.600 W an.

Die angesprochene Speichererweiterung ist auf mehreren Wegen möglich. So kann der SigenMate EC 2700 um bis zu sechs SigenMate BAT 2700 erweitert werden. Mit jeder SigenMate-BAT-2700-Erweiterung steigt die Akkukapazität um jeweils 2,7 kWh an, sodass ein einzelnes System so auf 18,8 kWh kommen kann. Zudem lassen sich bis zu 10 SigenMate-Systeme parallel betreiben.

Sowohl der Basisblock SigenMate EC 2700 als auch die Erweiterung SigenMate BAT 2700 kommen auf Abmessungen von 460 x 275 x 225 mm und wiegen 30, bzw. 25 kg. Eine integrierte Heizung springt bei Temperaturen von - 5°C an und schützt die Akkuzellen vor zu niedrigen Temperaturen.

Die Kommunikation zwischen dem SigenMate-System und dem Nutzer findet über eine App statt. Dazu wird das System ins WLAN eingebunden. LEDs und eine LED-Leiste an der Front des SigenMate EC 2700 geben dem Nutzer aber auch Informationen weiter. Zur Verbrauchserfassung bietet man eigene Smart-Meter an, arbeitet aber auch mit dem Shelly Pro 3 EM oder Ecotracker zusammen.

Der SigenMate EC 2700 kostet laut Hersteller 1.199 Euro und die Speichererweiterung SigenMate BAT 2700 liegt bei 899 Euro.

Sigenergy mit breitem Angebot

Balkonkraftwerke sind in vielen Aspekten in diesem Jahr in neue Regionen vorgestoßen. Die integrierten Speicher fassen inzwischen bis zu 5 kWh, die PV-Eingangsleistung überschreitet die 2.000 W deutlich. Ein Beispiel wäre die Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro.

Sigenergy bietet mit der SigenMate-Serie aber nicht nur Balkonkraftwerklösungen, sondern auch große AC-Hausspeicher, dazugehörige Wechselrichter und damit auch Wechselrichter für größere PV-Anlagen. Hinzu kommen AC-Wallboxen und EVDC-Lademodule.