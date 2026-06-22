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Das bulgarische Unternehmen Shelly hat seinen Produktumfang in den vergangenen Tagen noch einmal erweitert. Vielen ist Shelly vorwiegend für seine Smart-Home-Komponenten wie smarte Stecker und Unterputz-Schalter und Dimmer ein Name. Auch Türschlösser und Glühbirnen gehören inzwischen zum Angebot. Viele Balkonkraftwerke und AC-Speicher arbeiten zur Energiemessung mit den dreiphasigen 3EM-Energiemessern zusammen.

In Zusammenarbeit mit TopAC bietet Shelly nun auch ein portables Ladegerät für E-Autos an. Das tragbare 11-kW-Ladegerät wird an eine handelsübliche CEE‑16A-Drehstromsteckdose angeschlossen und ist damit flexibel einsetzbar.

Die Gesamtlänge des Kabels, vom CEE- bis zum Typ-2-Stecker beträgt 5,6 m. Die Ausgangsleistung kann über das Ladegerät zwischen 6 und 16 A festgelegt werden, sodass auch eine dynamische Steuerung der Ladeleistung möglich ist. Wie erwähnt kann das Ladegerät bis zu 11 kW in den Akku des Autos liefern. Mit 5x 2,5 mm² sind die Kabel aufseiten des Eingangs ausreichend dimensioniert. Ein Schutz gegen Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss und Ableitstrom ist enthalten.

Der TopAC Portable EV Charger 11 kW kann per WLAN oder Bluetooth angesteuert und in die Shelly-App eingebunden werden. Zudem verfügt das Ladegerät über eine lokale Weboberfläche für einen direkten Gerätezugriff. Über die Shelly-App ist das Ladegerät auch über das Internet erreichbar, wenn sich der Nutzer nicht im heimischen Netzwerk befindet. Über das verbaute Display und einen Taster können auch am Ladegerät selbst die wichtigsten Informationen abgerufen werden.

Der TopAC Portable EV Charger 11 kW kostet direkt bei Shelly 246,33 Euro und liegt damit auf dem Niveau vieler ähnlicher Ladegeräte anderer Hersteller.

Shelly Leitungsschutzschalter (MCB)

Mit ein- bis dreiphasigen Leitungsschutzschaltern (MCB) mit Nennströmen von 10 bis 63 A bietet Shelly nun auch überwachbare Sicherheitsschalter an. Die Shelly-Pro-Komponenten bieten einen Schutz vor Überlast, Kurzschluss, Über- und Unterspannung und lassen sich eben fernsteuern bzw. überwachen. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, die Fernsteuerung über einen physischen Frontschalter zu deaktivieren.

In das heimische Netzwerk eingebunden wird der MCB per WLAN, Bluetooth oder Ethernet. Neben der schlichten Überwachung des Zustands ermöglicht der MCB auch die Überwachung der Netzspannung. Auf dem Gerät selbst erfolgt eine Speicherung aller Schaltvorgänge mit Zeitstempel und Quelle. Die Einbindung erfolgt über die Shelly-App (Shelly Smart Control).

Die Shelly Pro MCBs kosten je nach Anzahl der Phasen und Auslegung der Nennströme zwischen 77 und 100 Euro.