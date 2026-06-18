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Mit PAC-MAN, der Atari 2600 und dem Nintendo Entertainment System hat LEGO alte Gaming-Traditionen bereits mehrfach in Klemmbausteine übersetzt. Zuletzt hatte man mit dem SMART-Brick sogar einen komplett neuen, interaktiven Stein vorgestellt. Bislang blieb das Spielen zumindest bei den erstgenannten Sets aber außen vor. Mit der neuen Arcade Pinball Machine aus der Icons-Reihe ändert sich das: Der Flipperautomat aus 2.274 Teilen lässt sich tatsächlich spielen und kostet 209,99 Euro.

Das Set mit der Nummer #11374 passt mit Abmessungen von 24 x 38 x 28 mm auf jeden Tisch und lässt sich somit bequem bespielen, ohne als kleines Regelmodell zu verstauben. LEGO gestaltet das Spielfeld dabei im Stil der klassischen Weltraumsets. Zum Modell gehören ein Space-Astronaut und das als Space Baby bekannte Kleinkind. Der Kugelstarter arbeitet mit einer Feder, die beiden Flipper werden seitlich bedient. Auf dem Spielfeld stehen drehende Bumper, Ziele und eine erhöhte Rampe. Eine Fortschrittsanzeige hält Treffer mechanisch fest und lässt sich für die nächste Runde zurücksetzen.

Die Aufgabe besteht darin, einen Asteroiden zu treffen und den Astronauten mit dem Space Baby zusammenzubringen.

Damit unterscheidet sich der Automatenflipper klar vom PAC-MAN Arcade aus dem Jahr 2023. Dort setzte eine Kurbel Figuren und Labyrinthe in Bewegung, gespielt wurde PAC-MAN auf dem Modell jedoch nicht. Auch die Atari 2600 und das Nintendo Entertainment System lebten vorwiegend von nachgebauten Gehäusen, Controllern und kleinen Mechaniken. Die gesamte Mechanik besteht aus LEGO-Elementen. Beleuchtung, Sound und eine elektronische Punkteanzeige nennt man allerdings nicht, was dem Ganzen sicherlich noch eine zusätzliche Spaßkomponente bereitet hätte. Ob Kugellauf und Flipper über längere Partien sauber funktionieren, bleibt abzuwarten.

Die LEGO Icons Arcade Pinball Machine ist ab dem 1. Juli 2026 zunächst für Mitglieder des kostenlosen Insiders-Programms erhältlich. Der reguläre Verkauf über die LEGO-Stores und den Online-Shop beginnt ab dem 4. Juli. In Deutschland werden dafür knapp 210 Euro aufgerufen.