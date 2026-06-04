Werbung

Auf der Computex 2026 gibt es nicht nur Hardware zu sehen. ThunderX3, kurz TX3, haben sich auf die Produktion von Bürostühlen und Schreibtischen spezialisiert. Neben klassischen Mobiliar gibt es auch jeweils eine Gaming-Variante.

Vor Ort konnten wir den TX3 Core 360 Probe sitzen. Der Stuhl zählt zur Gamingsparte des Unternehmens und soll diese demnächst erweitern. Verfügbar wird er in mehreren Farben und Variationen. Wir konnten uns die Mesh-Edition kurz ansehen. Preislich wird der Core 360 bei ungefähr 349,00 Euro liegen. Eines der Hauptfeatures ist der Synchronmechanismus des Stuhls. Dieser hebt die Sitzfläche an, wenn die Lehne nach hinten gekippt wird, um den Rücken zu entlasten.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Für eine schonende Haltung soll auch der Lumbar-Support sorgen, der sich ebenfalls der Haltung anpasst. Durch seine Beweglichkeit unterstützt er auch seitliche Bewegungen auf dem Stuhl. Zu beiden Seiten der Sitzfläche finden sich die 5D-X-360°-Armstützen, welche sich variabel nach Nutzerwünschen einstellen lassen.

Die Kopfstütze ist am Look eines Autositzes orientiert. Beim Vorgängermodell handelte es sich noch um ein Kissen, das ans Kopfende gehängt wurde. Auch die Sitztiefe kann auf Wunsch eingestellt werden, um die ideale Sitzposition zu finden. Einen Überblick über das Sortiment des Herstellers bietet die offizielle Webseite.