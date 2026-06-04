Werbung

Auch Noblechairs war auf der Computex 2026 vertreten und hat mit dem Aura einen neuen Bürostuhl vorgestellt, der sich stärker an klassischen Office-Lösungen orientiert als an den bisherigen Gaming-Modellen des Herstellers. Der Stuhl soll in mehreren Farbvarianten erscheinen, darunter ein helles Grau, eine dunklere Ausführung sowie eine Version mit lederähnlicher Oberfläche.

Im Mittelpunkt steht die ergonomische Ausstattung. Die Rückenlehne lässt sich in der Höhe verstellen, um eine individuellere Anpassung im Nacken- und Schulterbereich zu ermöglichen. Hinzu kommt ein Synchronmechanismus, bei dem sich Rückenlehne und Sitzfläche gemeinsam bewegen. Dadurch soll die Sitzposition auch beim Zurücklehnen ergonomisch bleiben.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Darüber hinaus verfügt der Aura über eine verstellbare Sitzfläche, deren Tiefe an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden kann. Die integrierte Lordosenstütze bietet mehrere Einstellmöglichkeiten und lässt sich sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe verändern. Ergänzt wird die Ausstattung durch höhenverstellbare 4D-Armlehnen, die sich in verschiedene Richtungen anpassen lassen.

Eine Besonderheit stellen die austauschbaren Armauflagen dar. Nutzer können die Auflagen entfernen, beispielsweise zur Reinigung oder zum Austausch gegen alternative Varianten. Künftig sollen unter anderem Versionen mit Stoffbezug angeboten werden.

Neben dem neuen Aura präsentierte Noblechairs auch zusätzliche Farbvarianten bestehender Modelle. So erhält der bekannte Hero-Stuhl eine neue Ausführung, die sich optisch stärker an Wohn- und Arbeitsumgebungen orientiert und bewusst auf typische Gaming-Designelemente verzichtet.

Für Fans von Science-Fiction-Franchises wurde außerdem eine neue Sonderedition vorgestellt. Die kommende Star-Trek-Version basiert auf einem bestehenden Modell und wird mit speziell gestalteten Kissen sowie einem an das Franchise angelehnten Design ausgeliefert.