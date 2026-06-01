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Meta arbeitet offenbar an einem weiteren KI-Gerät für den Alltag. Nach den bereits bekannten Smart Glasses soll nun ein tragbarer Anhänger getestet werden, der Gespräche aufzeichnen und automatisch in Text umwandeln kann. Hinweise darauf stammen aus einem internen Unternehmensdokument, über das mehrere Medien berichten.

Demnach plant der Konzern innerhalb der kommenden Monate erste Praxistests mit einem KI-Anhänger, der um den Hals getragen wird. Die Technik basiert offenbar auf Lösungen des Start-ups Limitless, das Meta im vergangenen Jahr übernommen hatte. Das Unternehmen hatte zuvor ein kompaktes Gerät entwickelt, das Gespräche in Echtzeit mitschneidet, transkribiert und für spätere Abfragen aufbereitet.

Mit dem neuen Produkt würde Meta seine Wearable-Strategie deutlich erweitern. Bislang konzentrierte sich der Konzern vor allem auf intelligente Brillen, die gemeinsam mit Essilor Luxottica unter den Marken Ray-Ban und Oakley vermarktet werden. Der geplante Anhänger soll nun eine weitere Kategorie erschließen und KI-Funktionen direkt in den Alltag integrieren.

Laut dem internen Memo arbeitet Meta darüber hinaus an einem Angebot für Unternehmenskunden. Unter dem Projektnamen "Wearables for Work" sollen tragbare Geräte künftig auch im beruflichen Umfeld eingesetzt werden. Konkrete Angaben zu Funktionen, Preisen oder einem möglichen Marktstart liegen bislang nicht vor. Intern soll allerdings das ambitionierte Ziel ausgegeben worden sein, bis Ende 2026 rund zehn Millionen Wearables zu verkaufen.

Während Meta neue Hardware-Konzepte vorantreibt, bleibt die finanzielle Situation der zuständigen Sparte allerdings nach wie vor angespannt. Die Hardware-Abteilung Reality Labs verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Verlust von mehr als vier Milliarden Dollar. Dem standen Einnahmen von lediglich 402 Millionen Dollar gegenüber. Die Entwicklung neuer Geräte gilt dennoch weiterhin als zentraler Bestandteil von Metas langfristiger Strategie.