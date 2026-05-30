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Nachdem Acer zur Computex 2026 bereits neue Notebooks, Business-PCs, Monitore und vor allem einen weiteren Gaming-Handheld angekündigt hatte, rückt der Hersteller nun auch bei Smart Glasses vor. Im Messegepäck stecken mit der Acer AR Vision GR0 und den Acer AI Glasses GI0 zwei smarte Brillen. Die AR Vision GR0 bringt ein großes virtuelles Display vor die Augen ihres Trägers, die GI0 AI Glasses setzen hingegen auf Kamera, Mikrofone und Google Gemini.

Damit trennt Acer zwei Ansätze: Die Acer AR Vision GR0 ist keine KI-Brille, sondern eine tragbare Augmented-Reality-Anzeige für unterwegs, die von einem Smartphone, Notebook, Tablet oder Handheld angesteuert wird. Zwei Micro-OLED-Panels sollen ein virtuelles Bild erzeugen, das laut Acer einem 172-Zoll-Screen aus sechs Metern Entfernung entspricht. Die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.080 Pixeln in 2D und 3.840 x 1.080 Pixeln in 3D, die Bildwiederholrate bei 60 Hz.

Damit liegt der Fokus liegt eher auf der Videoausgabe und dem Multimediakonsum und weniger darauf, als smartes Gerät, den Alltag zu unterstützen. Acer nennt 200 Nits Helligkeit, 95 % DCI-P3-Farbraumabdeckung, 24-Bit-Farben und ein Kontrastverhältnis von 50.000:1. Die Brille arbeitet mit Android, iOS und Windows zusammen und wird kabelgebunden angeschlossen. Das Kabel ist damit sogar Teil der Produktlogik, denn die GR0 will kein eigenständiger Computer am Kopf sein, sondern ein externer Bildschirm im Brillenformat. Integrierte Lautsprecher liefern Stereo-Audio, das Gewicht liegt bei 69 g. Ein abnehmbarer Lichtschutz und optionale magnetische Korrekturlinsen sollen den mobilen Einsatz erleichtern.

Die Acer AI Glasses GI0 wiegen ohne Gläser 46 g und arbeiten mit Geräten ab Android 12 oder iOS 15 zusammen. Die Verbindung läuft über WiFi 5 und Bluetooth 5.0, gesteuert wird sie über die Acer-AspireSync-App. Acer nennt Google Gemini als KI-Modell. Darüber laufen Sprachsteuerung, Live-Übersetzung, Untertitel und bildgestützte Analysen.

Für Aufnahmen sitzt eine 12-MP-Kamera in der Brille. Fotos gibt Acer mit 3.024 x 4.032 Bildpunkten an, Videos mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten bei 30 FPS. Dazu kommen 32 GB eMMC-Speicher, drei Mikrofone, zwei dynamische Lautsprecher und ein 217-mAh-Akku. Bedient wird über einen Capture-Button sowie ein seitliches Touchpad. Eine Status-LED zeigt an, wenn die Kamera aktiv ist.

Damit greift Acer zur Computex nicht nur die Display-Brillen von Anbietern wie Xreal an, sondern auch die smarten KI-Lösungen, die zuletzt hauptsächlich durch Metas Ray-Ban-Modelle dominiert wurden. Preislich trennt Acer dabei deutlich: Die AR Vision GR0 soll im vierten Quartal 2026 für 599 Euro starten, die GI0 AI Glasses zurselben Zeit ab 399 Euro.