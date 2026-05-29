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Der chinesische Gaming-Peripheriehersteller PXN hat die Markteinführung der neuen Vector X Pedals angekündigt. Das professionelle Sim-Racing-Pedalsystem soll sich speziell an Spieler richten, die wettbewerbstaugliche Gerätschaften suchen. Ab sofort ist zunächst die Standardversion mit Gas- und Bremspedal erhältlich. Ein optionales Kupplungspedal wird separat angeboten.

Im Mittelpunkt des Systems steht eine 200-kg-Loadcell-Bremse, die durch die mitgelieferten austauschbaren Stahlfedern individuell angepasst werden kann. Bereits vorinstalliert ist eine rote Feder für ein ausgewogenes Fahrgefühl, während eine härtere grüne Feder speziell für ein stärker wettbewerbsorientiertes Setup beiliegt. PXN integriert in das Gaspedal erstmals den sogenannten X-Cross Dual-Sensor-Fusionsalgorithmus. Dieser kombiniert eine 15-kg-Loadcell mit einem hochpräzisen Hall-Winkelsensor, um Verzögerungen und Signalverfälschungen bei schnellen Pedaleingaben zu minimieren. Gerade in Kurven oder bei hohen Geschwindigkeiten soll dadurch eine gleichmäßigere Kontrolle ermöglicht werden.

Die Konstruktion der Vector X Pedals setzt laut PXN auf hochwertige Materialien. Der Pedalkörper besteht aus lasergeschnittenem 304-Edelstahl, während die Grundplatte aus CNC-gefrästem 6061-Aluminium gefertigt wird. Pedalflächen und Fersenauflage bestehen zudem aus Carbonfaser. Nutzer können unter anderem Pedalwinkel, Pedalweg, Pedalabstände sowie die Bremscharakteristik individuell anpassen. Unterstützt wird dies durch die PXN-SimRacing-Software, die Kalibrierung, Signalüberwachung, Totzonenanpassung und verschiedene Sensormodi ermöglicht.

Das optionale Kupplungspedal nutzt ebenfalls eine Loadcell-Technologie mit 30 kg Widerstandskraft und soll dank zweistufiger Mechanik das Verhalten einer echten Rennkupplung simulieren. Die PXN Vector X Pedals sind ab sofort im offiziellen PXN-Store erhältlich. Die Early-Bird-Version mit Gas- und Bremspedal kostet 459 Euro. Das Bundle inklusive Kupplungspedal liegt bei 579 Euro.