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Herman Miller

Coyl Gaming Desk kostet 1.475 US-Dollar

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Coyl Gaming Desk kostet 1.475 US-Dollar
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Herman Miller hat sich auf die Produktion von hochwertigen Möbeln spezialisiert. Mittlerweile hat der amerikanische Hersteller auch einiges mehr an Büro-Equipment im Repertoire. Es gibt auch eine eigene Gaming-Sparte. Diese soll nun neuen Zuwachs erhalten. So hat Herman Miller den Coyl Gaming Desk angekündigt.

Über einen Post auf X präsentiert sich der Schreibtisch inklusive kurzem Video-Auftritt. Auf der amerikanischen Shop-Seite ist das Produkt bereits gelistet. Stolze 1.475,00 US-Dollar werden fällig, wenn man sich den Coyl Gaming Desk zulegen möchte. Verfügbar ist die Tischplatte in vier Farben: Clear on Ash, Studio White, Medium Matte Walnut und Ultra Black. Je nach Variante ist das Gestell entweder weiß oder schwarz. 

Quelle: https://store.hermanmiller.com/gaming-desks/coyl-gaming-desk/2609373.html?lang=en_US
Quelle: https://store.hermanmiller.com/gaming-desks/coyl-gaming-desk/2609373.html?lang=en_US
Quelle: https://store.hermanmiller.com/gaming-desks/coyl-gaming-desk/2609373.html?lang=en_US
Quelle: https://store.hermanmiller.com/gaming-desks/coyl-gaming-desk/2609373.html?lang=en_US

Auf Wunsch kann auf der Unterseite eine durchgehende Kabelablage angebracht werden. Gleiches gilt für eine perforierte Platte am Ende der Auflage, an der Zubehör befestigt werden kann. Hier kann auch ein passende Zubehör-Bundle gebucht werden, das verschiedene Halterungen für Controller, Handy und weiteres beinhaltet. Mit allen verfügbaren Sonderausstattungen steht der Preis dann bei 1.825,00 US-Dollar. Alle Informationen finden sich auch auf der Webseite. Wann der Tisch in Deutschland verfügbar ist, ist noch unklar.

Quellen und weitere Links

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