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Thermal Grizzly hat eine weitere Variante des WireView Pro II (Test) vorgestellt. Auf vielfachen Wunsch von potenziellen Käufern und auch aus der Reviewer-Gemeinde nimmt der Hersteller nun zudem eine Kabelvariante ins Programm. Bisher wird das WireView Pro II mit schwarzem Gehäuse in einer Normal- und Reverse-Variante sowie mit weißem Gehäuse angeboten.

In seiner jetzigen Form ist das WireView Pro II aber nicht mit jeder Grafikkarte kompatibel. Vor allem die Founders Edition der GeForce RTX 5090 und 5080 fallen raus. Hinzu kommen verschiedene Modelle von ASUS, Gigabyte, MSI und ZOTAC und einigen weiteren Herstellern. Das Problem ist, dass sich das Gehäuse des WireView Pro II sowie der Kühler der Grafikkarte in die Quere kommen.

Darin Abhilfe schaffen soll nun eine Kabelvariante. In dieser ist ein 12V-2x6-Kabel mit einer Länge von 40 cm am WireView Pro II angeschlossen. Wie aktuell auch schon wird am Eingang das 12V-2x6-Kabel vom Netzteil eingesteckt. Die Messhardware in Form des WireView Pro II kann dann frei im PC-Gehäuse platziert werden.

Das WireView Pro II Wired lässt sich mithilfe der mitgelieferten Montagehalterungen an verschiedenen Positionen im Gehäuse oder direkt an der Grafikkarte befestigen. Ergänzend sollen drei Kabelkämme am Stromkabel das Kabelmanagement erleichtern und zu einer aufgeräumteren Optik beitragen.

Aktuell ist nur eine Vorbestellung der Kabelvariante des WireView Pro II möglich. In 5 bis 6 Wochen soll die Auslieferung starten. Der Preis liegt bei 149,90 Euro – 30 Euro mehr als die Standardvariante.