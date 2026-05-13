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Bluetti stellt mit dem Balco 260, Balco 500 und dem Balco Transfer Hub ein neues, flexibles System für Balkonkraftwerke vor. Bisher haben wir uns von Bluetti einige mobile Stromspeicher angeschaut, die sich zwar auch zur Versorgung einiger Geräte im heimischen Haushalt eignen, die aber nicht zwangsläufig für den stationären Einsatz gedacht sind. Erst kürzlich stellte Bluetti mit dem Elite 300 den wohl kompaktesten mobilen Speicher mit einer Kapazität von 3 kWh vor. Ein Test dazu wird in Kürze folgen.

Im Hinblick auf Balkonkraftwerke hat Bluetti bisher noch recht wenig im Angebot. Einen Mikrowechselrichter, einen DC-Lader sowie ein Kombisystem mit maximal 1,1 kW PV-Eingangsleistung sowie einem 2,7 kWh fassenenden, integrierten Akku bietet man aber bereits an.

Nun neu ist die Balco-Serie. Diese besteht aus dem Balco 260 und Balco 500. Das Balco 260 ermöglicht über vier MPPT-Kanäle die Aufnahme von maximal 2,4 kW an PV-Leistung, was gegenüber dem bisherigen System bereits eine Verdopplung darstellt. Über den PV‑Eingang wird der 2,6 kWh große Akku geladen. An einem On-Grid-Ausgang werden dann bis zu 800 W in das Hausnetz geliefert. Direkt am Off-Grid-Anschluss möglich ist die Versorgung von Geräten mit bis zu 2,4 kW. Mittels BC-260-Erweiterungsbatterien kann die Speicherkapazität auf bis zu 15 kWh ausgebaut werden.

Das Balco 500 kommt am PV-Eingang sogar auf 4,3 kW an maximaler Eingangsleistung. Die Speicherkapazität beträgt hier 5 kWh und kann mittels Erweiterungsbatterien auf 30 kWh ausgebaut werden. On-Grid-seitig sind hier natürlich 800 W wieder das Limit. Am Off-Grid-Ausgang wären aber laut Bluetti bis zu 3,7 kW möglich.

Sowohl das Balco 260 als auch das Balco 500 lassen sich zudem mehrfach verteilt in einem Haushalt betreiben, sodass die Systeme direkt neben den Verbrauchern wie der Waschmaschine, dem Trockner oder anderen Geräten aufgestellt werden können. Miteinander vernetzt stellen sie an den Off-Grid-Ausgängen die notwendige Leistung für die Geräte zur Verfügung, sorgen aber miteinander abgestimmt dafür, dass nie mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen 800 W in das Hausnetz bzw. das öffentliche Netz eingespeist werden.

Um die Einspeisung auf den Verbrauch im Haushalt abzustimmen, wird Bluetti mit dem S Meter einen eigenen Smartmeter anbieten. Die neuen Systeme sollen aber auch zu Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM (3-phasig), Shelly Pro EM-50 (1-phasig), sowie den Steckerlösungen Plug S MTR Gen 3, Pro 1 und Pro 2PM kompatibel sein.

Zu den Preisen macht Bluetti folgende Angaben: Das Balco 260 soll 849 Euro kosten, das größere Balco 500 1.599 Euro. Eine BC-260-Erweiterungsbatterie wird 679 Euro kosten.

Gestern stellte Anker die Solix Solarbank 4 Pro vor. Mit diesem hat Anker den Funktions- und Leistungsumfang des Balkonkraftwerks noch einmal deutlich erweitert. Die Balco-Systeme von Bluetti sind in einigen Bereichen durchaus vergleichbar.

Gegenüberstellung der Balco-Systeme

Balco 260 Balco 500 MPPT-Kanäle 4 4 PV-Eingansleistung 2,4 kW 4,3 kW On-Grid-Ausgangsleistung 1,2 kW (beschränkt auf 800 W) 1,2 kW (beschränkt auf 800 W)

On-Grid-Eingangsleistung

1,2 KW 1,2 kW Off-Grid-Ausgangsleistung 2,4 kW 3,7 kW Batteriekapazität 2,56 kWh 5 kWh Abmessungen 476 x 260 x 336,3 mm -

Balco Transfer bindet mobile Stromspeicher ein

Wer bereits einen mobilen Stromspeicher von Bluetti besitzt, kann diesen ebenfalls längst über die Off-Grid-Ausgänge zur alltäglichen Versorgung der Haushaltsgeräte einsetzen. Allerdings muss sich der Nutzer dann manuell darum kümmern, dass der Akku auch wieder geladen wird.

Balco Transfer dient als Schnittstelle zwischen dem mobilen Stromspeicher, den Verbrauchern und dem Hausnetz. Der Hub wird in eine freie Steckdose gesteckt. Der Eingang wird an den Off-Grid-Ausgang des mobilen Stromspeichers gesteckt. Weiterhin sieht der Balco Transfer einen Ausgang vor, der wiederum an den AC-seitigen Eingang des Stromspeichers angeschlossen wird.

Der Balco Transfer übernimmt an dieser Stelle zusammen mit der Software der Bluetti-Powerstation sowie einem Smart Meter die Kontrolle. Aus dem "einfachen" mobilen Stromspeicher wird prinzipiell ein Balco-System, wie wir es weiter oben vorgestellt haben. Kompatibel ist der Balco Transfer mit den AC180, AC200Max und AC200L sowie den neuen Systemen Elite 100V2, Elite 200V2, Elite 300, Elite 400 und Apex 300.

Der Preis des Balco Transfer beträgt 349 Euro.