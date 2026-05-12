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Anker hat mit der Solix Solarbank 4 die vierte Generation seiner Balkonkraftwerke mit integriertem MPPT-Tracker und Akku vorgestellt. Das gesamte System stellt einmal mehr ein signifikantes Upgrade gegenüber dem Vorgänger dar. Preislich bleibt es aber im bisherigen Rahmen, wenngleich es günstigere Angebote am Markt gibt.

Die Solix Solarbank 4 vereint alles, was für ein modernes Balkonkraftwerk so alles benötigt wird. Vier MPPT-Tracker kümmern sich darum, dass die PV-Leistung in die Akkus bzw. das Hausnetz umgesetzt wird. Die maximale MPPT-Eingangsleistung liegt bei 5 kW. Bei der Solarbank 3 Pro waren es 3,6 kW. Bei den Betriebsspannungen der Strings und den Eingangsströmen legt die Solix Solarbank 4 etwas zu, was zu einer höheren maximalen Eingangsleistung führt. Bis zu zwölf Solarmodule können angeschlossen werden.

Auch der Speicher wird größer. Der LFP-Akku fasst nun eine Kapazität von rund 5 kWh. Auch hier der Vergleich zum Vorgänger Solarbank 3 Pro, bei dem es 2,7 kWh waren. Die Nennspannung des Akkus sinkt, dafür steigen die Ströme und Anker nennt eine Nennleistung am AC-Ausgang (Off-Grid) von 2,5 kW antatt wie bisher 1,8 kW. Optional kann die Solix Solarbank 4 mit einem BP5000-Akku um weitere 5 kWh an Akkukapazität erweitert werden. Bis zu 30 kWh sind hier möglich.

An der Beschränkung von 800 W auf der AC-Seite (On-Grid) tut sich nichts. Wem dies nicht ausreicht, der kann via PluginPower 2.0 auf den Wieland-Stecker umrüsten. Dann wären bis zu 2,5 kW möglich, allerdings muss die Installation dazu einen dedizierten Stromkreis vorsehen. Dazu ist ein qualifizierter Elektriker notwendig.

Der Akku der Solix Solarbank 4 kann auch per AC geladen werden. Dies geschieht über den AC-Stecker, der auf der anderen Seite für die Einspeisung von bis zu 800 W ins Hausnetz vorgesehen ist. Mit bis zu 2,4 kW kann der Akku hierüber geladen werden und damit lassen sich dann beispielsweise dynamische Stromtarife nutzen.

Auch ein Bypass ist möglich, wenn über den AC-Stecker in Richtung der Solix Solarbank 4 der Storm fließt und sich am AC-Ausgang (Off-Grid) ein Verbraucher befindet. Kommt noch die Leistung vom Dach dazu, sind über diesen Bypass bis zu 3,6 kW möglich.

Die Anker Solix Solarbank 4 Pro bringt es auf Abmessungen von 460 x 305 x 355 mm und ist etwas größer als der Vorgänger (Solarbank 3 Pro: 460 x 254 x 279 mm). Das Gewicht liegt bei etwa 50 kg, was hauptsächlich auf den stark in der Kapazität vergrößerten LFP-Akku zurückzuführen ist. Ausgelegt ist der Akku im Übrigen auf 10.000 Ladezyklen und bei täglicher Nutzung auf eine Lebensdauer von rund 15 Jahren.

Auch wenn Anker mit der Schutzklasse IP66 einen Außeneinsatz vorsieht, so empfiehlt es sich weiterhin, eine solche Hardware in einem vor Wetter geschützten Bereich einzusetzen. Eine integrierte Heizung soll vor allzu tiefen Temperaturen schützen. Ein seitliches Display informiert über die wichtigsten Parameter und Betriebszustände der Solix Solarbank 4 Pro.

Die Anker Solix Solarbank 4 E5000 Pro kann ab dem 12. Mai 2026 für 1.999 Euro direkt bei Anker vorbestellt werden. Der BP5000-Erweiterungsakku soll für 1.399 Euro erhältlich sein. Vom 12. Mai bis zum 11. Juni 2026 können interessierte Kunden mit einer Bestellung einen Rabat von 25 % auf beide, die Solix Solarbank 4 Pro und den Erweiterungsakku, abrufen. Dann landet man bei rund 1.500 Euro für die Solix Solarbank 4 Pro und 1.050 Euro für einen zusätzlichen Akku. Zusätzlich erhält der Besteller dann auch mit dem Anker Solix Smart Meter Gen 2 ein Messgerät zum Einbau, um den Eigenverbrauch zu ermitteln und darüber die Einspeisung ins Heimnetz zu steuern.