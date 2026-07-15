Werbung

Advertorial / Anzeige:

Mit zwei XLR-Eingängen, bis zu fünf möglichen Hardware-Mischungen und einem eigenen Wave-FX-Prozessor baut Elgato sein Audio-Ökosystem deutlich aus. Während das bisherige Wave XLR vorwiegend XLR-Mikrofone in Wave Link eingebunden hat, rückt das Wave XLR Pro stärker in Richtung kompakte Produktionszentrale. Es fungiert als eine komplette Schaltzentrale, die mehrere Mikrofone, getrennte Mixe, Hardware-Effekte und das Routing für PC, Konsole und andere Aufnahmegeräte in einem zusammenführt. Der Preis liegt im deutschen Elgato-Shop bei 349,99 Euro.

Die Anforderungen sind in den vergangenen Jahren bei vielen Creator-Setups erheblich gewachsen – egal, ob Podcast-Studio, Streaming-Deck oder bei der allgemeinen Videoproduktion. Ein einzelnes Mikrofon und ein einfacher Kopfhörerausgang reichen häufig nicht mehr aus, wenn parallel gestreamt, aufgezeichnet, über Discord gesprochen und ein zweites System oder eine Konsole eingebunden werden soll. Genau diese Lücke schließt Elgato mit dem Wave XLR Pro und das, ohne dass mehrere Interfaces, virtuelle Audiogeräte oder analoge Umwege genommen werden müssen. Der Ansatz ist weniger ein klassisches Mischpult als eine per Software steuerbare Schaltzentrale für unterschiedliche Audioziele.

Zwei XLR-Eingänge für Podcast, Streaming und Produktion

Das Elgato Wave XLR Pro bietet zwei XLR-Eingänge mit jeweils bis zu 80 dB maximaler Verstärkung. Damit lassen sich selbst leise dynamische Mikrofone wie ein Shure SM7B, ein Electro-Voice RE20 oder ein Rode PodMic ohne zusätzlichen Booster oder Cloudlifter betreiben. Für Kondensatormikrofone steht pro Eingang eine 48-V-Phantomspeisung bereit. Sie wird über Wave Link aktiviert und ist standardmäßig ausgeschaltet, um dynamische Mikrofone zu schützen.

Für Zwei-Personen-Setups macht das einen großen Unterschied! Ein gemeinsam moderierter Podcast, ein Interview am Schreibtisch oder ein Stream mit zweitem Mikrofon benötigt damit kein zusätzliches Interface und keinen separaten Vorverstärker. Beide Signale laufen direkt in das Elgato Wave XLR Pro und können anschließend getrennt bearbeitet, gemischt und an unterschiedliche Ziele ausgegeben werden.

Elgato nennt für die XLR-Eingänge einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz, einen Dynamikumfang von 135 dB und einen eigenen Rauschwert von gerade einmal –130 dB(VA). Der maximale Eingangspegel liegt bei 6 dBV, die 48-V-Phantomspeisung liefert bis zu 7 mA. Gewandelt wird mit 24 Bit und 48 kHz. Für die beiden Kopfhörerausgänge gibt der Hersteller eine DAC-Auflösung von 32 Bit bei 48 kHz an.

Hardware-Verarbeitung vor der Anwendung

Ein wesentlicher Unterschied zu einfachen USB-Interfaces liegt in der internen Signalverarbeitung. Der Wave-FX-Prozessor wurde in Zusammenarbeit mit LEWITT Audio entwickelt und führt zentrale Effekte direkt auf der Hardwareebene aus. Das bearbeitete Signal liegt dadurch bereits an, bevor es in OBS, Discord, einer Aufnahmesoftware oder in einer Videokonferenz genutzt wird.

Zu den integrierten Effekten gehören Low-Cut-Filter, Expander, Voice Tune, Kompressor, Equalizer, Ducking, Mix Maximizer und Channel Booster. Der Low-Cut-Filter reduziert tieffrequente Störungen durch Tischvibrationen oder Raumgeräusche. Der Expander senkt Hintergrundgeräusche ab, während die Stimme im Vordergrund bleibt. Kompressor und Equalizer greifen Dynamik und Klangbild auf, Ducking senkt Hintergrundsignale ab, sobald gesprochen wird. Der Mix Maximizer wird pro Ausgangsmix angewendet und hebt die Lautstärke an, ohne Clipping zu erzeugen. Der Channel Booster kann Eingangssignale laut Elgato um bis zu 12 dB über den Standardpegel hinaus anheben.

Für den Alltag ist weniger die Anzahl einzelner Effekte entscheidend. Sie müssen nicht erst in der Streaming-Software zusammengesteckt werden, sondern laufen direkt im Gerät und werden über Wave Link konfiguriert. Über die Kopfhörerausgänge lässt sich die bearbeitete Stimme laut Elgato in Echtzeit abhören.

Clipguard 2.0 gegen Übersteuerungen

Übersteuerte Sprachaufnahmen lassen sich im Nachhinein oftmals nur begrenzt retten. Elgato setzt deshalb auf Clipguard 2.0. Die Technik fängt Verzerrungen ab, bevor sie dauerhaft im Signal landen. Das Mikrofon klingt in jeder Anwendung gleich.

Clipguard 2.0 kombiniert dabei mehrere Stufen: ADC-Wandler erfassen das Signal über verschiedene Pegelbereiche, die interne Verarbeitung arbeitet mit 32-Bit-Float-Headroom, digitale Limiter glätten plötzliche Spitzen. Für laute Reaktionen im Stream, spontane Lacher oder wechselnde Sprecherabstände kann das helfen. Einmal aktiviert, arbeitet Clipguard 2.0 im Hintergrund und fängt Pegelspitzen automatisch ab.

VST-Insert für erweiterte Effektketten

Neben den integrierten DSP-Effekten unterstützt das Elgato Wave XLR Pro VST- und AU-Plugins über Wave Link. Der Ton wird dafür über einen dedizierten Pfad mit geringer Latenz zur Software geführt, dort von Plugins verarbeitet und anschließend wieder in die Hardware-Signalkette eingefügt. Rauschunterdrückung, De-Esser, Hall oder Stimmverzerrer können so in unterschiedlichen Anwendungen genutzt werden, ohne dass virtuelle Mikrofone oder komplexe Routing-Ketten nötig werden. Elgato nennt als Ziel einen durchgehenden Signalfluss aus Clipguard, DSP-Effekten und VST-Inserts, der in allen angebundenen Anwendungen denselben bearbeiteten Mikrofonklang ausgibt.

Damit bleibt das Gerät nicht auf die integrierten Effekte beschränkt. Für stärkere Klanganpassungen lassen sich zusätzliche Plugins einbinden und über Wave Link verwalten. Elgato verweist dafür unter anderem auf den eigenen Marketplace. Zugleich sollen VST-Effekte je nach Konfiguration zusätzliche Latenz verursachen können.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Fünf unabhängige Hardware-Mixe

Ein zentrales Argument für das Elgato Wave XLR Pro sind die fünf unabhängigen Hardware-Mixe. Jeder Mix kann aus anderen Quellen bestehen, eigene Pegel nutzen und unterschiedlich geroutet werden. So lässt sich ein persönlicher Kopfhörer-Mix einrichten, während der Stream-Mix anders gewichtet wird. Parallel kann ein separater Aufnahme-Mix für die Nachbearbeitung ausgegeben werden, während Voice-Chat oder Konsole eine eigene Mischung erhalten.

Das reduziert typische Kompromisse in Streaming-Setups. Der Stream erhält Musik, Spielton und Mikrofon in einer ausgewogenen Mischung, während im eigenen Kopfhörer etwa Voice-Chat oder Monitoring im Vordergrund stehen. Gleichzeitig kann eine Aufnahme möglichst sauber und ohne bestimmte Effekte gespeichert werden. Mit fünf Hardware-Mixen rückt das Wave XLR Pro näher an professionelle Routing-Workflows heran, bleibt aber in Wave Link zentral steuerbar.

Dual-USB-C für zweiten PC, Konsole oder Smartphone

Neben dem Host-Anschluss besitzt das Elgato Wave XLR Pro einen zweiten USB-C-Port. Der Host-Port verbindet das Gerät mit dem Hauptrechner und übernimmt die Stromversorgung sowie die Audioübertragung. Der zweite Port arbeitet als USB-C-2.0-High-Speed-Anschluss. Der USB-C-Aux-Port ist als USB-C-2.0-Full-Speed-Port ausgeführt und kann einen zweiten PC, eine Konsole oder ein Smartphone einbinden. Beide Anschlüsse lassen sich gleichzeitig nutzen.

Für Dual-PC-Streaming ist das besonders praktisch. Statt analoge Line-Verbindungen zwischen zwei Systemen zu ziehen, kann der zweite Rechner direkt per USB eingebunden werden. Auch Konsolen-Setups profitieren davon. Der Aux-Port kann das Wave XLR Pro zudem im Standalone-Modus mit Strom versorgen, wenn der Haupt-PC ausgeschaltet ist.

Monitoring für zwei Personen

Das Elgato Wave XLR Pro verfügt über zwei Kopfhörerausgänge. Beide bieten jeweils 3,5-mm- und 6,3-mm-Anschlüsse, sodass unterschiedliche Kopfhörer ohne Adapterzwang genutzt werden können. Jeder Ausgang kann einen eigenen Mix erhalten. Für Podcasts oder gemeinsame Produktionen bedeutet das, dass Moderator und Co-Moderator nicht denselben Kopfhörermix hören müssen.

Elgato gibt für die Kopfhörerausgänge bis zu 50 mW an 16 Ohm und 18 mW an 600 Ohm an. Damit versorgt das Gerät einfache Headsets ebenso wie anspruchsvollere Studiokopfhörer. Über FX Select in Wave Link kann festgelegt werden, ob ein Hörer das Rohsignal, die DSP-Kette oder auch VST-bearbeitete Signale abhört.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Standalone-Betrieb und analoge Anschlüsse

Einmal eingerichtet, speichert das Wave XLR Pro seine Mixes, Effekte und Routing-Konfigurationen in der Hardware. Im Standalone-Modus kann das Gerät daher selbst ohne laufenden Hauptrechner weiterarbeiten, solange es über USB-C-Aux mit Strom versorgt wird. Für Konsolenspiel, Monitoring oder einfache Setups nach einer Stream-Session kann das den Alltag spürbar vereinfachen.

Zusätzlich bietet Elgato einen Stereo-Line-Eingang und einen Line-Ausgang über 3,5-mm-TRS. Beide arbeiten laut Datenblatt im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz und sind mit maximal 10 dBV spezifiziert. Externe Recorder, Kameras, Mischpulte oder andere Zuspieler können so eingebunden werden. Der Line-Ausgang kann wiederum einen fertigen Mix an aktive Monitore, Aufnahmegeräte oder zusätzliche Hardware weitergeben.

Wave Link und Stream Deck als Steuerzentrale

Die Einrichtung läuft über Wave Link 3.0. Die Software ist für Windows und macOS verfügbar und dient als zentrale Oberfläche für Routing, Effekte und Geräteeinstellungen. Unterstützt werden Windows 11 sowie macOS 14.2 oder neuer.

In Verbindung mit einem Elgato Stream Deck lässt sich das Elgato Wave XLR Pro zusätzlich direkt am Schreibtisch steuern. Lautstärken, Mutes, Effekte und Mixwechsel können auf Tasten oder Regler gelegt werden. Damit ersetzt Elgato klassische Fader nicht eins zu eins, bindet die Audio-Steuerung aber in das bestehende Stream-Deck-Ökosystem ein. Für Creator, die ohnehin mit Szenenwechseln, Makros, Chat-Steuerung oder Beleuchtung arbeiten, kann Audio damit Teil derselben Bedienlogik werden.

Kompaktes Gerät für komplexe Setups

Mit 185 x 97 x 37 mm und 385 g bleibt das Elgato Wave XLR Pro sehr kompakt. Trotzdem bündelt es zwei XLR-Vorverstärker, zwei Kopfhörerausgänge, Dual-USB-C, Line-In, Line-Out, Hardware-DSP, VST-Insert und fünf unabhängige Mixe in einem Gerät. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C mit maximal 5 V und 900 mA. Für die Montage nennt Elgato einen 3/8-Zoll-Befestigungspunkt am Gehäuse sowie einen 1/4-Zoll-Adapter.

Damit spricht Elgato vor allem Nutzer an, die ein Audio-Setup professioneller aufbauen und dabei auf mehrere Geräte, virtuelle Treiberketten und analoge Workarounds verzichten. Das Wave XLR Pro ersetzt nicht jedes Studiopult und nicht jedes Spezial-Interface. Es bündelt aber viele Funktionen, die für Streaming, Podcasting und Content-Produktion inzwischen zentral geworden sind, in einem klar auf Creator ausgerichteten Gerät. Gleichzeitig bleibt die Hürde bewusst niedrig: Die Einrichtung läuft über Wave Link, der Lieferumfang beschränkt sich auf Gerät, 150 cm langes USB-C-Kabel und Schnellstartanleitung.

Das Elgato Wave XLR Pro erscheint im zweiten Quartal über elgato.com. Im deutschen Shop führt Elgato das Gerät für 349,99 Euro.

Elgato Wave XLR Pro im Überblick XLR-Eingang 1/2 Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

Dynamikumfang: 135 dB

Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN) (A-bewertet): -130 dBV(A)

Verstärkung: 80 dB (digital)

Phantomspeisung: 48 V, 7 mA

Maximaler Eingangspegel: 6 dBV

ADC-Auflösung und Abtastfrequenz: 24 Bit; 48 kHz Kopfhörerausgang 1/2 Maximaler Ausgangspegel @16R: 50 mW

Maximaler Ausgangspegel @600R: 18 mW

DAC-Auflösung und Frequenz: 32 Bit; 48 kHz Line-Eingang Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

Maximaler Eingangspegel: 10 dBV

Line-Ausgang Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

Maximaler Ausgangspegel: 10 dBV Anschlüsse Mikrofon 1 (XLR, Mono)

Mikrofon 2 (XLR, Mono)

Kopfhörer 1 (6,3- und 3,5-mm-TRS-Klinke, Stereo)

Kopfhörer 2 (6,3- und 3,5-mm-Klinke, Stereo)

Line-Eingang (3,5-mm-TRS-Klinke, Stereo)

Line-Ausgang (3,5-mm-TRS-Klinke, Stereo)

Host-I/O (USB-C 2.0 High-Speed)

Aux-I/O (USB-C 2.0 Full-Speed) Befestigungspunkte 3/8" (Gehäuse) und 1/4" (Adapter) Leistungsaufnahme 5 VDV 900 mA max. Gewicht 385 g Abmessungen 97 × 185 × 37 mm (T × B × H)

Advertorial / Anzeige: