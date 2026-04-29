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TerraMaster bietet mit dem D1 SSD ein neues externes SSD-Gehäuse an, das sich durch eine Kombination aus Mobilität und Stabilität auszeichnen will. Anders als klassische externe SSDs handelt es sich nicht um ein fest integriertes Laufwerk, sondern tatsächlich nur um das Gehäuse, bei der eine NVMe-SSD separat eingesetzt wird.

Technisch basiert das System auf einem einzelnen M.2-Steckplatz im Format 2280, der NVMe-SSDs über PCIe-Schnittstellen unterstützt. Kompatibel sind Laufwerke der Generationen PCIe 3.0, 4.0 und 5.0. Die Anbindung erfolgt über USB 3.2 Gen 2 mit einer theoretischen Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s. In der Praxis werden davon Transferraten von rund 1.000 MB/s erreicht, was das Gehäuse zumindest für alltägliche Aufgaben qualifiziert.

Das Gehäuse selbst ist auf Mobilität ausgelegt. Mit Abmessungen von rund 113 x 45 x 21 mm und einem Gewicht von etwa 150 g bleibt es kompakt und transportabel. Die Stromversorgung erfolgt direkt über den USB-Anschluss, wodurch kein separates Netzteil erforderlich ist.

Ein zentrales Merkmal ist die passive Kühlung. Das Unibody-Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung nutzt seine Metallkonstruktion zur Wärmeableitung. In Kombination mit thermischen Pads soll die Wärme so direkt von der SSD über das Gehäuse abgeführt werden können.

Gleichzeitig will das Gehäuse besonders robust gegenüber äußeren Einflüssen sein. So biete es IP67-Schutz gegen eindringendes Wasser und Staub. Zudem hält es laut Hersteller bis zu 1,2 Tonnen Druck aus und sollte auch mit alltäglichen Stürzen zurechtkommen. Ein integrierter Schutz-Chip will die installierte SSD vor Kurzschlüssen, Spannungsspitzen und elektrostatischen Störungen schützen, und so eine stabile Datenübertragungen gewährleisten. Das D1 SSD ermöglicht dazu einen treiberlosen Betrieb unter Windows, macOS, Linux, Android und iOS.

Das TerraMaster D1 SSD-Gehäuse kann ab sofort zu einer UVP von 47,99 Dollar bestellt werden.