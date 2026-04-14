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PXN hat sich auf die Produktion von Zubehör im Bereich Sim-Racing spezialisiert. Nun stellt das Unternehmen das neue PXN GT ONE Lenkrad vor. Das GT-Lenkrad richtet sich laut Entwicklern an Sim-Fans, die von Einsteiger-Setups auf ein anspruchsvolleres Simulationserlebnis umsteigen möchten. Es bietet vielseitige Eingabemöglichkeiten und eine offene Systemkompatibilität, um moderne Sim-Racing-Rigs zu erweitern.

Durch ein integriertes Quick-Release-System lässt sich das GT ONE nahtlos in das bestehende Direct-Drive-Ökosystem von PXN integrieren. So lässt es sich mit den VD-Series-Wheelbases kombinieren. Gleichzeitig unterstützt es durch USB-Anbindung und Quick-Release eine Vielzahl weiterer Setups.

Das Lenkrad verfügt über ein umfangreiches Steuerungslayout, individuell anpassbare Telemetriebeleuchtung sowie Kompatibilität mit der PXN-SimRacing-Software und SimHub. Das GT ONE verfügt über insgesamt 78 Eingabesignale. Dazu gehören vier Schaltwippen aus Carbon, zwölf programmierbare Tasten, drei absolute Encoder, zwei Thumb-Encoder sowie zwei 7-Wege-Funky-Switches. Das GT ONE verfügt über ein 300 mm großes GT-Lenkrad, das verschiedene Griffpositionen und Fahrstile unterstützt. Die Griffe bestehen aus speziell entwickeltem TPE-Material, das selbst bei längeren Sessions Komfort und Haltbarkeit gewährleisten soll. Ein Gehäuse aus glasfaserverstärktem Verbundmaterial mit Carbon-Oberfläche sorgt für Stabilität.

Das Gerät verfügt über vollständig hintergrundbeleuchtete Tasten sowie 15 RPM-LEDs, die es ermöglichen, Motordrehzahl und Schaltzeitpunkte direkt am Lenkrad abzulesen. Alle Beleuchtungselemente unterstützen 8-Bit-Farbanpassungen und lassen sich individuell konfigurieren. Über die PXN SimRacing-Software sowie die Integration von SimHub können Nutzer Tastenbelegungen, Beleuchtungseffekte und Telemetrieverhalten individuell anpassen.

Das PXN GT ONE Lenkrad ist aktuell zu einem zeitlich begrenzten Early-Bird-Preis von 209 Euro verfügbar. Anschließend beträgt die unverbindliche Preisempfehlung 229 Euro. Das Lenkrad ist sowohl einzeln als auch im Bundle mit den Direct-Drive-Wheelbases PXN VD6 und VD10 erhältlich. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website von PXN.