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Mit der Anker Solix Solarbank Max AC kommt eine neue Speicherlösung für bestehende Solaranlagen auf den Markt. Das System ist als All-in-One-Plug-in-Heimspeicher konzipiert und richtet sich an Haushalte, die ihre vorhandene Photovoltaik-Anlage um eine flexible Energiespeicherung erweitern möchten. Die Installation erfolgt dabei nach dem Plug-and-Play-Prinzip und kann unter Einhaltung der geltenden Vorschriften eigenständig umgesetzt werden.

Technisch basiert das System auf einem integrierten bidirektionalen Wechselrichter mit einer Leistung von bis zu 3.500 W. Dieser ermöglicht sowohl das Laden des Speichers als auch die Rückspeisung von Energie in das Hausnetz. Die Basiskapazität liegt bei 7 kWh und kann durch zusätzliche Module auf bis zu 42 kWh erweitert werden. Die modulare Architektur erlaubt eine schrittweise Skalierung, bei der bis zu fünf Erweiterungsbatterien ergänzt werden können.

Die Speicherlösung ist dabei mit gängigen Solaranlagen kompatibel und soll sich insbesondere für größere Dachinstallationen mit mehreren Modulen eignen. Durch die Kombination aus Speicherkapazität und Wechselrichterleistung sollen mit dem Gerät auch energieintensive Verbraucher wie Haushaltsgeräte, Wärmepumpen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge mit selbst erzeugtem Strom versorgt werden können.

Ein weiterer technischer Aspekt ist die Notstromfunktion. Bei einem Stromausfall schaltet das System innerhalb von weniger als 10 Millisekunden in einen Off-Grid-Modus und stellt über eine integrierte Steckdose eine Leistung von bis zu 3,68 kW bereit. Kurzzeitig kann die Ausgangsleistung sogar auf das Doppelte erhöht werden, um Geräte mit hohem Anlaufstrom zu starten. Durch die schnelle Umschaltung sollen auch sensible Geräte wie Router oder Netzwerkspeicher ohne Unterbrechung weiterbetrieben werden können.

Die Lebensdauer des Systems ist auf bis zu 10.000 Ladezyklen ausgelegt, was laut Hersteller einer Nutzung von rund 15 Jahren entspricht. Ergänzend dazu ist die Hardware für den Außeneinsatz konzipiert. Ein Gehäuse mit IP66-Zertifizierung schützt vor Wasser und Staub, während eine zusätzliche Korrosionsschutzklasse den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen will. Der Betrieb ist auch bei niedrigen Temperaturen bis zu minus 20 °C vorgesehen.

Für die Steuerung und Überwachung steht eine mobile Anwendung zur Verfügung, über die Energieflüsse, Einsparungen und Betriebszustände in Echtzeit abgerufen werden können. Eine integrierte, KI-gestützte Funktion analysiert bei Nutzung dynamischer Stromtarife außerdem den optimalen Zeitpunkt für Lade- und Entladevorgänge.

Die neue Solarbank Max AC kann seit dem 9. April 2026 zu einer UVP von 2.229 Euro vorbestellt werden. Die Erweiterungsbatterie wird zu einer UVP von 1.799 Euro angeboten.