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Der Kamerahersteller Insta360 hat unlängst sein neuestes Gadget namens Snap vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein kompaktes Zubehörteil, das ein alltägliches Problem vieler Smartphone-Nutzer lösen soll. Es will den Nutzern ermöglichen, hochwertige Selfies mit der deutlich besseren Rückkamera ihres Gerätes aufzunehmen, ohne dabei auf eine Live-Vorschau verzichten zu müssen. Mit dem Insta360 Snap soll sich die Hauptkamera des Smartphones somit in eine vollwertige Selfie-Kamera verwandeln. Nutzer haben Echtzeitkontrolle über Bildausschnitt und Pose.



Im Kern handelt es sich beim Snap um einen kleinen, magnetisch befestigten Bildschirm, der auf der Rückseite des Smartphones angebracht wird. Dieser zeigt das Kamerabild in Echtzeit an und erlaubt es Nutzern so, sich selbst während der Aufnahme zu sehen. Gerade moderne Smartphones bieten deutlich leistungsstärkere Hauptkameras. Während die Hauptkameras mit hoher Auflösung arbeiten, fällt die Frontkamera in Sachen Bildqualität oft ab.

Der Insta360 Snap richtet sich gezielt an Vlogger und Social-Media-Nutzer, die regelmäßig Inhalte produzieren. Durch die Live-Vorschau lassen sich Bildkomposition, Mimik und Details kontrollieren, ohne mehrere Aufnahmeversuche zu benötigen. Praktisch ist dabei die Unterstützung von Weitwinkel-Selfies, die sich mit der Rückkamera deutlich besser umsetzen lassen.

Neben der Standardversion bietet Insta360 auch eine Variante mit integrierter Beleuchtung an. Diese wurde gemeinsam mit dem Make-up-Optik-Spezialisten AMIRO entwickelt und ermöglicht eine anpassbare Farbtemperatur sowie Helligkeit. Dadurch sollen Nutzer auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gleichmäßig und vorteilhaft ausgeleuchtet werden. Der Snap wird per USB-C angeschlossen und benötigt weder eine separate Stromversorgung noch ein Pairing. Über den Touchscreen lassen sich zudem grundlegende Kameraeinstellungen direkt steuern.

Der Insta360 Snap ist seit dem 31. März 2026 in zwei Varianten verfügbar. Der Snap Selfie-Bildschirm kostet 85,99 Euro, während die Version mit integrierter Beleuchtung für 95,99 Euro angeboten wird. Beide Modelle sind über den offiziellen Store, Amazon sowie ausgewählte Händler verfügbar.