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Eine überarbeitete Norm des Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) erweitert den technischen Spielraum für privat betriebene Balkonkraftwerke deutlich. Während die maximale Einspeiseleistung weiterhin auf 800 Voltampere begrenzt bleibt, öffnen sich auf der Erzeugungsseite neue Möglichkeiten für deutlich leistungsstärkere Systeme.

Kern der Anpassung ist die Entkopplung von Modulleistung und Einspeisegrenze. Künftig darf die installierte Gesamtleistung der Solarmodule die bisher üblichen Grenzen deutlich überschreiten. Anlagen mit mehreren Kilowatt Leistung sind technisch zulässig, solange der Wechselrichter die Einspeisung ins Hausnetz weiterhin auf maximal 800 Voltampere begrenzt. Dadurch wird es möglich, die Energieerzeugung flexibler auszulegen und besser an unterschiedliche Tageszeiten anzupassen.

In der Praxis sind damit Systeme mit bis zu 7.000 W Gesamtleistung realisierbar. Diese Grenze ergibt sich weniger aus einer direkten technischen Beschränkung, sondern aus regulatorischen Anforderungen. Oberhalb dieser Leistung wird der Einsatz intelligenter Messsysteme erforderlich, was zusätzliche Kosten und Anforderungen mit sich bringt. Innerhalb dieses Rahmens lassen sich jedoch auch komplexere Setups umsetzen, etwa durch die Kombination von Photovoltaikmodulen mit Batteriespeichern oder ergänzenden Energiequellen wie kleinen Windgeneratoren.

Technisch interessant ist vor allem die Möglichkeit, durch gezielte Ausrichtung der Module eine gleichmäßigere Stromproduktion zu erreichen. Werden Solarpanels beispielsweise auf Ost-, Süd- und Westseiten verteilt, lässt sich die Energieerzeugung über den Tagesverlauf strecken. In Verbindung mit einem Speicher kann der Wechselrichter so über viele Stunden hinweg konstant nahe der maximal erlaubten Einspeiseleistung arbeiten, ohne dass überschüssige Energie verloren geht.

Unter optimalen Bedingungen können größere Balkonkraftwerke rechnerisch Tageserträge von bis zu 19 kWh erreichen. Damit ließe sich ein erheblicher Teil des Strombedarfs eines Haushalts abdecken. Gleichzeitig bleibt die Begrenzung der Einspeiseleistung ein entscheidender Faktor, da leistungsintensive Geräte weiterhin auf Netzstrom angewiesen sind.

Insgesamt verschiebt die neue Norm den Fokus von der reinen Einspeiseleistung hin zur maximal möglichen Eigenversorgung. Durch die Kombination aus höherer Modulleistung, flexibler Ausrichtung und optionalen Speichern entstehen technisch vielseitigere Systeme, die sich stärker am individuellen Verbrauch orientieren lassen.