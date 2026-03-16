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Nach der großen Launchwoche zum MWC 2026, während der Apple mit dem MacBook Neo seinen bislang günstigsten Laptop präsentierte oder das iPhone 17e, ein neues iPad Air und das Studio Display XDR mit 5K-Panel vorstellte, schickte man zum Wochenenauftakt nun die AirPods Max 2 ins Rennen. Es ist das erste große Update der Over-Ear-Kopfhörer seit der Einführung des Modells mit USB-C im Jahr 2023.

Der entscheidende Unterschied zum bisherigen Modell ist der integrierte H2-Chip, der bislang unter anderem bei den AirPods Pro 2 zu finden war und nun die gesamte Verarbeitungsleistung für Over-Ear-Kopfhörer verfügbar macht. Vorbestellungen starten bereits am kommenden Mittwoch, die Auslieferung soll Anfang April erfolgen. Zum Start gibt es die neuen Kopfhörer in den Farben Midnight, Starlight, Orange, Purple und Blau zum Einstiegspreis von 579 Euro.

Das wichtigste technische Upgrade der neuen AirPods Max 2 soll die deutlich verbesserte aktive Geräuschunterdrückung sein: Apple verspricht eine bis zu 1,5-mal effektivere ANC-Performance gegenüber der ersten Generation und will dies durch neue Computational-Audio-Algorithmen geschafft haben, die speziell auf den H2-Chip und das Mikrofon-Array abgestimmt wurden. Tieffrequente Dauergeräusche wie zum Beispiel Flugzeugtriebwerke oder S-Bahn-Rauschen sollen damit konsequenter herausgefiltert werden. Auch der Transparenzmodus soll vom H2 und dessen neuen Algorithmen profitieren.

Audiophil besonders interessant ist die Unterstützung für verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz über das mitgelieferte USB-C-Kabel. In Kombination mit Logic Pro ermöglichen sie somit das Erstellen und Abmischen in Personalized Spatial Audio mit Head-Tracking direkt am Rechner. Ein neuer High-Dynamic-Range-Verstärker sorgt für sauberere Audioausgabe, präzisere Instrumentenortung im Raum, konsistentere Bässe und natürlicher klingende Mitten und Höhen. Für Spieler senkt die reduzierte Wireless-Audiolatenz im Game Mode außerdem die Verzögerung auf iOS, macOS und iPadOS spürbar.

Erstmals kommen mit dem H2 eine Reihe intelligenter Features zu den AirPods Max, die bislang den AirPods Pro vorbehalten waren: Adaptive Audio passt die ANC- und Transparenz-Balance automatisch an die Umgebungsgeräusche an, Conversation Awareness senkt die Musiklautstärke, sobald der Träger zu sprechen beginnt, und Voice Isolation filtert Hintergrundgeräusche bei Anrufen heraus. Neu und direkt mit Apple Intelligence verknüpft ist die Live-Übersetzungsfunktion, die Gespräche in Echtzeit zwischen zehn Sprachen – darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch – übersetzt. Nicht alle der neuen Funktionen sind jedoch in allen Regionen verfügbar.