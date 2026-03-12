Werbung

Erst vor wenigen Tagen hat der Power-Station-Spezialist Bluetti die neue Elite 300 vorgestellt. Mit den Abmessungen 366 × 305 × 297,5 mm ist die Elite 300 nicht nur ziemlich kompakt, sondern hat auch jede Menge elektrische Kraft verbaut bekommen. So wie viele andere Modelle von Bluetti, eignet sich die Elite 300 nicht nur für den Heimgebrauch als Backup, sondern ist auch für das Camping und die Off-Grid-Nutzung sehr zu gebrauchen. Mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten kann der 3.014-Wh-Akku auf verschiedene Arten wieder aufgeladen werden.

Mit einem Gewicht von 26,3 kg ist die Elite 300 etwa 2 kg schwerer als viele 2-kWh-Modelle und kann selbst kontinuierlich 2,4 kW bereitstellen, im Surge- und Power-Lifting-Mode sogar 4.800 W. Der in der Elite 300 verbaute LiFePO₄-Akku (Lithium-Eisen-Phosphat) übersteht laut Bluetti mehr als 6.000 Ladezyklen. Um diese elektrische Energie des Elite 300 zu nutzen, bringt die Power-Station zwei Schuko-Steckdosen, einen 12V-30A-DC-Port für campingtaugliche Kühlschränke, Kompressoren oder auch Pumpen, dazu einen Zigarettenanzünder bis 120 W, zweimal USB-A bis jeweils 15 W und zweimal USB-C (jeweils einmal bis 100 und 140 W). Auch ein TT-30R-AC-Output ist mit dabei.

Die Akkukapazität reicht aus, um einen 85-W-Fernseher 24 Stunden, einen Kühlschrank mit 1-kWh-Verbrauch pro Tag knapp 60 Stunden oder auch eine Bohrmaschine mit 1.000 W 2,5 Stunden lang mit Energie zu versorgen.

Ist der Akku mit seiner Energie am Ende, muss er wieder aufgeladen werden. Die Elite 300 bietet für die Aufladung mehrere Möglichkeiten. Klassisch kann das Stromnetz aus der Steckdose genutzt werden. Mit einer Ladeleistung von bis zu 2,3 kW ist der Akku von 0 bis 100% innerhalb von 1,6 Stunden wieder vollständig aufgefüllt. Unterstützt wird außerdem die Aufladung durch das Sonnenlicht mittels Solar-Panels, hierbei bis 1,2 kW, wofür dann 4,1 Stunden eingeplant werden müssen. Beide Energiequellen können auch kombiniert bis 2,4 kW verwendet werden. Mit optionalem Charger lässt sich der Akku auch bis 1.200 W über das Auto wieder aufladen. Zusätzlich unterstützt die Elite 300 das Pass-Through-Charging, sprich das Laden und Entladen gleichzeitig.

Geeignet ist die Bluetti Elite 300 wahlweise als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit einer Umschaltzeit von gerade einmal 10 ms. Steuern lässt sich die Power-Station mittels der Bluetti-App über Bluetooth und WLAN, um Zeitpläne und Automatisierungen zu konfigurieren oder um das Energie-Monitoring einzusehen. Mit dem Power-Lifting-Mode können laut Bluetti zudem Geräte mit hohem Anlaufstrom problemlos genutzt werden.

Die Bluetti Elite 300 ist ab sofort zum Einführungspreis ab 1.499 Euro erhältlich. Je nach Aktion und Rabattcode lässt sich dieser Preis noch weiter nach unten drücken. Bluetti gewährt auf die Elite 300 eine Garantiezeit von fünf Jahren.

