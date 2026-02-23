Werbung

Kurz vor dem großen globalen Launch-Event am kommenden Montag hat Huawei die erste Katze aus dem Sack gelassen und das Huawei Band 11 und das Huawei Band 11 Pro offiziell gemacht. Damit prescht man noch vor dem MWC 2026 mit seinen neuen Fitness-Trackern vor.

Das auffälligste Upgrade ist das gewachsene Display, denn beide Varianten tragen nun ein 1,62 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 286 x 482 Bildpunkten, das per Touch und Swipe-Gesten gesteuert wird. Dabei hat man auch die Helligkeit deutlich erhöht. Während die Basisversion auf bis zu 1.500 cd/m² kommt, soll das Pro-Modell bis zu 2.000 cd/m² erreichen und damit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos ablesbar bleiben. Der Vorgänger bot mit 1,47 Zoll kleinere und geringer auflösende Displays.

Trotz des identischen Formats unterscheiden sich die beiden Tracker im Design grundlegend. Die Pro-Version erhält ein komplett überarbeitetes Gehäuse mit seitlich nach hinten gewölbten Rändern, was dem Gerät einen deutlich moderneren Look verleihen soll. Das Standardmodell setzt hingegen die bewährte Designsprache des Vorgängers fort und damit auf eine vertrautere, schlichtere Optik. Außerdem werden verschiedene Materialien eingesetzt. Beim Band 11 kommen je nach Farbvariante entweder stabiler Kunststoff oder eine Aluminiumlegierung zum Einsatz. Das Band 11 Pro wählt je nach Ausführung zwischen einer Titan-Aluminium-Legierung und reinem Aluminium.

Sensorisch sind beide identisch ausgestattet: Eine 9-Achsen-IMU-Einheit mit Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer ist ebenso an Bord wie ein optischer Herzfrequenzsensor und ein Umgebungslichtsensor. Die Wasserdichtigkeit liegt bei bis zu 50 m – also mehr als ausreichend für Schwimmer und Wassersportler. Beim Akku hebt Huawei die Messlatte gegenüber dem Vorgänger deutlich an und verbaut nun Akkus mit 300 mAh, was für Laufzeiten von bis zu zwei Wochen sorgen soll, während bei normaler Nutzung immerhin noch rund acht Tage drin sein sollen. Mit aktiviertem Always-on-Display sollen die beiden Fitness-Tracker noch ca. drei Tage durchhalten. Geladen werden die beiden Tracker weiterhin über ein magnetisch zu befestigendes Kabel. Funktechnisch setzt Huawei auf Bluetooth 6.0 mit BLE im 2,4-GHz-Band.

Softwareseitig unterstützen beide Fitness-Tracker das Monitoring von über 100 Sport- und Bewegungsarten, ergänzt durch Herzfrequenzmessung, Stresslevel-Tracking mit Atemübungen, Blutsauerstoffsättigung (SpO2) sowie die Möglichkeit, über die Huawei-Health-App auf eingehende Nachrichten zu reagieren, wobei Smartphones mit mindestens Android 9.0 oder iOS 13 unterstützt werden. Für die Erkennung von Herzrhythmusstörungen haben die Chinesen sogar eine TÜV-Zertifizierung erhalten.

Was die Preisgestaltung betrifft, bleibt Huawei seinem zugänglichen Kurs treu: Das Band 11 soll in Deutschland ab rund 50 Euro erhältlich sein, das Pro-Modell soll bei voraussichtlich 70 Euro starten. Die Verfügbarkeit wird für Anfang März 2026 erwartet. Der Preis des Vorgängers ist hierzulande derweil auf knapp 30 Euro gesunken.