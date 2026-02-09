Werbung

Thermal Grizzly hat ein erstes Firmware-Update sowie die Windows-Software für das WireView Pro II veröffentlicht. Damit wird einerseits ein gewisser Funktionsumfang nachgereicht, andererseits werden Verbesserungen im Monitoring vorgenommen. Die Firmware trägt die Versionsnummer v03, die Software ist in der Version 1.0.3 erschienen.

Die Entwickler haben die Messgenauigkeit des WireView Pro II weiter verbessert, ebenso die Berechnung des auszugebenden Durchschnittswerts. Zudem wurde die Schwelle für die "Imbalanced Warning" angepasst: Statt bisher 30 % liegt sie nun bei 40 % Abweichung zwischen den sechs Stromadern. Auch die Mindeststromstärke, ab der eine Warnung ausgegeben wird, wurde von 5 auf 6 A angehoben.

Weiterhin neu ist, dass das Display des WireView Pro II sich nach einer gewissen Zeit komplett abschaltet und nicht nur die Helligkeit auf 10 % reduziert.

Komplett neu, genauer gesagt nun öffentlich zugänglich, ist die dazugehörige Software. Das WireView Pro II gibt die Messwerte per USB-Kabel an ein Host-System weiter, auf dem die Software läuft. Sämtliche Messwerte lassen sich hier auslesen. Der Komfort liegt in der Tatsache, dass ein Logging stattfindet, welches auch in Form von Diagrammen oder als CSV ausgegeben werden kann.

Allerdings gibt Thermal Grizzly an, dass die Software während der Ausführung eine recht hohe Last erzeugt. Das Problem sollte demnach in einer der nächsten Versionen beseitigt werden. Minimiert, im Hintergrund, ist die GPU-Last nicht mehr vorhanden, nur wenn sich diese im Vordergrund befindet.

Das Thermal Grizzly WireView Pro II kann direkt beim Hersteller für 119,90 Euro erstanden werden. Die Lieferzeit wird mit fünf bis sechs Wochen angegeben. Die Software in der Version 1.0.3 steht ebenfalls direkt bei Thermal Grizzly zur Verfügung.

Update: Software 1.0.4 veröffentlicht

Nur wenige Minuten, nachdem diese News online ging, hat Thermal Grizzly die Version 1.0.4 der Software veröffentlicht. Mit dieser Version soll unter anderem das Problem beseitigt werden, dass einige Nutzer die Firmware v03 nicht installieren konnten. Zudem lässt sich über die Version 1.0.4 nun festlegen, mit welchem Startbildschirm das WireView Pro II hochfahren soll. Später soll diese Option auch per Firmware vorhanden sein.

Der Download der Software in der Version 1.0.4 ist direkt bei Thermal Grizzly möglich.