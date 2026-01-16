Werbung

Die Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses sind ab sofort offiziell in Deutschland erhältlich und werden zunächst in drei verschiedenen Varianten zu einem Preis ab 179,99 Euro erhältlich sein. Damit positioniert sich die smarte Brille klar unterhalb vieler klassischer Smartglasses.

Xiaomi setzt bei den Mijia Smart Audio Glasses auf ein klassisches Brillendesign, das erst auf den zweiten Blick verrät, was in den Bügeln steckt: Integrierte Open-Ear-Lautsprecher bringen Musik, Podcasts und Anrufe direkt auf die Ohren, während vier Mikrofone mit Geräuschunterdrückung eine angenehme Sprachübertragung möglich machen sollen. Damit zielt das Produkt vorwiegend auf Nutzer, die ihr Smartphone-Audio nahtlos in den Alltag einbinden möchten, ohne ständig zwischen Brille, Kopfhörern und Smartphone wechseln zu müssen.

Technisch bringen die Smart Audio Glasses einige Komfortfunktionen mit, die man sonst eher von höherpreisigen Wearables kennt: Dazu gehören bis zu 13 Stunden Audiowiedergabe, eine Schnelllade-Funktion, bei der der Akku binnen von nur zehn Minuten auf vier Stunden Laufzeit gebracht werden kann, oder Bedienflächen am Kabel und per Touch am Gestell, über die sich Lautstärke, Wiedergabe und Anrufe steuern lassen.

Ergänzend dazu eröffnet die Xiaomi-Glasses-App erweiterte Möglichkeiten wie individualisierbare Gesten, die Aktivierung des Sprachassistenten des Smartphones sowie Ortungsfunktionen, falls die Brille verlegt wird. Eine Anbindung an den Kalender ist ebenso möglich, wie das Beantworten von SMS. Die Kommunikation mit dem Smartphone erfolgt per Bluetooth 5.4. Kompatibel soll die Brille mit Geräten mit Android 10.0 oder iOS 14 und höher sein, wobei der Funktionsumfang je nach Endgerät eingeschränkt sein kann.

Auch beim Design versucht Xiaomi, die Mijia Smart Audio Glasses als vollwertiges Lifestyle-Accessoire zu etablieren: Drei Gestellvarianten – Browline, Aviator und Titanium – sollen unterschiedliche Stilrichtungen abdecken, wobei die beiden günstigeren Modelle mit 179,99 Euro in den Handel starten und die mit 35 g etwas leichtere Titanium-Ausführung mit 199,99 Euro leicht darüber liegt. Auf Wunsch können die Gläser gegen Korrekturgläser getauscht werden, sodass die Audiobrille auch klassische Sehhilfen ersetzt und damit dauerhaft getragen werden kann.