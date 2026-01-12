Werbung

Der schwedische Klemmbaustein-Hersteller LEGO hat auf der CES 2026 in Las Vegas das SMART-Play-System vorgestellt, das über den neuen SMART-Brick physisches Bauen mit interaktiven Reaktionen verbinden soll – ganz ohne Bildschirm oder Apps. Das System ermöglicht es Kindern, ihre Kreationen direkt durch Berührungen, Bewegungen oder Platzierungen von Figuren und Tags zum Leben zu erwecken, und integriert sich nahtlos in das klassische LEGO-System.

Der SMART-Brick ist ein 4x2 großer Klemmbaustein, der mit einigen Sensoren ausgestattet ist: Beschleunigungssensoren erkennen Bewegungen und Neigungen, Lichtsensoren reagieren auf Helligkeitswechsel, Soundsensoren fangen Klatschen oder Laute auf, und ein integrierter Lautsprecher erzeugt Geräusche wie Motorsound oder Alarme.

Ergänzt wird das System durch SMART-Tags, kleine, interaktive Aufkleber, und SMART-Minifiguren, die drahtlos mit dem Brick verbunden werden und spezifische Effekte triggern können. Für die Stromversorgung ist ein kleiner Akku verbaut, der kabelloses Laden ermöglicht und dabei dennoch die Kompatibilität mit herkömmlichen LEOG-Steinen herstellt.

Kinder ab sechs Jahren sollen so eine gänzlich neue LEGO-Welt entdecken: Sie konstruieren ein Raumschiff, das bei Kippen oder Beschleunigen Triebwerksgeräusche abgibt, oder erbauen eine Basis, die bei Annäherung des Raumschiffs Laserschüsse simuliert. Mit den SMART-Tags – platziert auf Bodenplatten, Fahrzeugen oder Objekten – entstehen Kettenreaktionen: Ein Kind stellt eine Minifigur auf einen Tag, und der Brick aktiviert passende Sounds wie Reparaturgeräusche oder Warnsignale; bewegt sich das Modell, passen sich die Effekte dynamisch an.

Fortgeschrittene Experimente umfassen Multi-Brick-Setups, bei denen ein Brick auf den anderen reagiert – etwa eine Kette aus alarmierten Türmen oder ein Dorf, das auf Klatschen mit Lichtern und Tönen antwortet. Das Ganze fördert nicht nur Kreativität, sondern auch logisches Denken, da Kinder Muster erkennen und anpassen lernen: Warum quietscht der Motor nur bei bestimmten Bewegungen? Wie verändert ein zusätzlicher Tag das Verhalten? Ohne Bildschirme bleibt der Fokus auf das klassische LEGO-Spiel.

Das LEGO-SMART-Play-System startet am 1. März 2026 mit drei Sets aus dem LEGO-Star-Wars-Universum, die jeweils einen SMART-Brick, mindestens eine SMART-Minifigur und mehrere Tags enthalten.

LEGO Star Wars SMART Play: Darth Vader’s TIE Fighter

Set-Nummer: 75421

Altersempfehlung: 8

Anzahl der Steine: 473

Aufbaugröße: 10 x 11 x 15 cm

1x LEGO SMART Brick

1x LEGO SMART Minifigur featuring Darth Vader

1x SMART TAG featuring the TIE Fighter

Preis: 69,99 Euro

LEGO Star Wars SMART Play: Luke’s Red Five X-wing



Set-Nummer: 75423 Altersempfehlung: 6+

Anzahl der Steine: 584

Aufbaugröße: 6 x 22 x19 cm

1x LEGO SMART Brick

2x LEGO SMART Minifugur featuring Luke Skywalker and Princess Leia

5x SMART TAGS featuring the X-wing, Imperial turret, transporter, command center and R2-D2 accessories

Preis: 89,99 Euro

LEGO Star Wars SMART Play: Throne Room Duel & A-wing

Set-Nummer: 75427

Altersempfehlung: 9+

Anzahl der Steine: 962

Aufbaugröße: 14 x 29 x 49 cm

2x LEGO SMART Brick

3x LEGO SMART Minifigur featuring Luke Skywalker, Emperor Palpatine, Darth Vader

5x SMART TAGS featuring an A-wing, throne, Death Star turret and Lightsaber duels (2x tags)

Preis: 159,99 Euro

Die Sets sind modular und erweiterbar mit normalen LEGO-Teilen, sodass Kinder eigene Szenarien wie Flottenkämpfe oder Basen erschaffen können. Alle drei Star-Wars-Sets können ab sofort über den LEGO-Webshop vorbestellt werden.