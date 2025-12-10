Werbung

Noctua und Prusa haben sich zusammengetan und stellen heute Filament in den Signaturfarben von Noctua, Beige und Braun, vor. Das Prusament PLA Noctua Beige und Prusament PLA Noctua Brown basieren auf dem von Prusa entwickelten PLA und entspricht daher auch dem hauseigenen Qualitätsstandard. Dies schließt die Farbechtheit, engen Toleranzen (± 0,02mm) und die Qualität des PLA selbst mit ein. So verspricht Prusa eine geringe Verformung, hohe Härte und die Eignung für Drucke in verschiedenen Größen.

Das Prusament PLA in Noctua Beige kostet in der 1-kg-Rolle 32,99 Euro. Das dunklere Braun (Prusament PLA in Noctua Brown) ist ebenfalls in der 1-kg-Rolle für 32,99 Euro erhältlich. Beide Varianten werden direkt von Prusa im hauseigenen Webshop angeboten.

Die Farbgebung bei Noctua ist immer wieder ein strittiges Thema. Einige haben sich längst damit arrangiert und sehen die Funktion vorrangig. Aber diejenigen, die sich nicht mit der Farbgebung zurechtfinden können, gibt es. Entsprechend bietet Noctua einige Produkte in der chromax.black-Version an.

Bei Printables sind zahlreiche Bauteile und Zubehörkomponenten zu den Produkten von Noctua zu finden. Diese können mit dem Filament von Prusa nun farbecht umgesetzt werden.