Nach Gaming-Stühlen bringt Corsair nun auch einen modularen Schreibtisch auf den Markt. Platform:6 richtet sich dabei nicht nur an Spieler, sondern auch an Content Creators und professionelle Nutzer.

Als modulares Modell lässt sich Platform:6 auch an unterschiedliche Ansprüche anpassen und bei Bedarf erweitern. Dafür greift Corsair auf ein modulares Schienensystem zurück. Eine universelle Standard-Aluminium-T-Kanal-Querstange, Seitenschienen und eine oben montierte Schiene sollen die Nutzung von ganz unterschiedlichem Zubehör ermöglichen. Die knapp 2 m breite Arbeitsplatte bietet viel Platz und kann ebenfalls noch erweitert werden. Dafür lassen sich auf beiden Seiten 30 x 70 cm große Anbauplatten nutzen.

Kunden haben auch die Option einer motorisierten Höhenverstellung und können aus verschiedenen Oberflächenmaterialien wählen. Konkret werden klassisches, dunkles, walnussfarben gebeiztes, umweltfreundliches Kautschukholz oder robustes schwarzen Laminat angeboten. Für die Auswahl des eigenen Platform:6 wird es einen Online-Konfigurator geben. Alternativ will Corsair auch vorgegebene Bundles anbieten.

Bei den höhenverstellbaren Modellen bringen zwei Motoren die Tischplatte in die gewünschte Arbeitshöhe. Gesteuert werden sie über ein LCD mit Drucktastenverstellung und Speichervoreinstellungen. Jeder Platform:6-Schreibtisch wird mit zwei Monitorarmen ausgeliefert. Kabel werden in einer RapidRoute-Kabelwanne verstaut. In ihr finden selbst ganze Steckdosenleisten Platz. Ein Ablagefach mit USB Typ-A- und Typ-C-Ladeanschlüssen sorgt für Stauraum und zusätzliches Kabelmanagement. Optional können Hänge-Lochwände oder Elgato Multi Frame Top Mounted-Lochwand genutzt werden. Für das Schienensystem werden Adapter, mit denen sich Elgato Multi-Mount- und Flex Arm-Produkte daran montieren lassen.

Verkauft werden soll Platform:6 ab dem vierten Quartal 2023 über den Corsair-Webstore und Händler. Corasir räumt eine fünfjährige Garantie ein. Zu Preisen macht man allerdings noch keine Angaben.