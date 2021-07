Nach Razer: Auch LG bringt bald eine smarte Gesichtsmaske

Anfang des Jahres sorgte der eigentlich für Gaming-Hardware bekannte Hersteller Razer mit der kuriosen Ankündigung, eine smarte Gesichtsmaske samt RGB-Beleuchtung auf den Markt bringen zu wollen für Aufsehen. Noch Monate nach der eigentlichen Vorstellung von "Project Hazel" schien unklar, ob das Unternehmen es wirklich Ernst meinte. Im März bestätigte Razer-CEO Min-Liang dann die tatsächliche Produktion der Maske. Bislang ist jedoch immer noch unklar, wann diese auf den Markt kommt. Razer bietet Interessenten jedoch die Möglichkeit via Newsletter auf dem Laufenden zu blieben.

Auch andere Hersteller kamen auf die Idee eine elektrische Gesichtsmaske auf den Markt zu bringen. So verkündete LG bereits im September letzten Jahres die Einführung einer Batterie-betriebenen, Luft-reinigenden Maske. Nun plant das Unternehmen eine Neuauflage des Geräts mit verbauten Mikrofonen und Lautsprechern. Wie schon bei der Vorgänger-Version sollen Luftfilter für keimfreie Luft sowie eine möglichst natürliche Atmung sorgen.

Dafür soll die Maske automatisch auf die Atmung des Trägers reagieren und sich entsprechend anpassen. In seiner Vermarktung wendet sich LG ausdrücklich an Sportler, welche bei hoher Belastung mit konventionellen Masken zu kämpfen haben. Durch das geringe Gewicht von 94 g soll sich die Maske den ganzen Tag lang bequem tragen lassen. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 1.000 mAh und soll den Nutzer durch einen acht Stunden Tag bringen. Geladen wird die Maske via USB-Anschluss.

Die LG PuriCare soll bereits im August in Thailand an den Start gehen. Details zum Preis oder einem möglichen internationalen Release stehen aber noch aus. Ebenso macht LG keine Angaben zu möglichen Folgekosten, etwa bei einem Austausch des Filters.