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Die USA und ihre Verbündeten versuchen seit Jahren, Chinas Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnik einzuschränken. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur leistungsfähige Prozessoren für KI-Anwendungen, sondern auch die Anlagen, mit denen solche Chips gefertigt werden. Der in den USA diskutierte MATCH Act sieht weitergehende Beschränkungen für den Verkauf und die Wartung von Immersions-Lithografiesystemen in China vor. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der niederländische Hersteller ASML: Seine Anlagen übertragen die Strukturen moderner Halbleiter auf Silizium-Wafer und gehören zu den technisch anspruchsvollsten Maschinen der Branche.

Der Autor (@lithos_graphein) des Artikels "Lithography War: Never Interrupt the Enemy…" hält eine weitere Verschärfung der Exportkontrollen allerdings für riskant. Seine zentrale These: Wenn ASML die Wartung bereits ausgelieferter Anlagen in China einstellen müsste, könnten chinesische Unternehmen ausgerechnet dadurch Zugang zu technischem Wissen erhalten, das sie für die Entwicklung eigener Lithografiesysteme benötigen.

Diese Argumentation ist durchaus nachvollziehbar. Denn bei den Exportbeschränkungen geht es nicht allein um die Frage, welche Maschinen China künftig kaufen darf. Ebenso wichtig ist, was mit den bereits installierten Anlagen geschieht – und wer künftig das Wissen besitzt, um sie zu warten, zu analysieren und weiterzuentwickeln.

Fortschrittliche Chips auch ohne EUV

Die bisherigen Beschränkungen haben verhindert, dass China Zugang zu ASMLs EUV-Lithografiesystemen erhält. Diese nutzen extrem ultraviolettes Licht und kommen bei führenden Chipherstellern für besonders anspruchsvolle Fertigungsschritte zum Einsatz. Dennoch hat China Wege gefunden, mit älteren Lithografieverfahren weiter fortgeschrittene Strukturen herzustellen.

Dazu gehören Immersionssysteme, die mit einer Lichtwellenlänge von 193 nm arbeiten. Zwischen der Optik und dem Wafer befindet sich eine dünne Wasserschicht, die die Abbildungsleistung verbessert. Um Strukturen zu erzeugen, die kleiner sind als mit einem einzelnen Belichtungsschritt möglich, kombinieren Hersteller mehrere Belichtungs-, Abscheidungs- und Ätzschritte. Diese Verfahren werden unter dem Begriff Multipatterning zusammengefasst.

Der technische Preis dafür ist hoch: Zusätzliche Arbeitsschritte erhöhen die Fertigungszeit und die Kosten. Zugleich müssen die einzelnen Strukturen sehr genau aufeinander ausgerichtet werden. Je häufiger eine Schicht bearbeitet wird, desto mehr Möglichkeiten für Abweichungen entstehen.

Die Sicht vieler Experten zeigt, dass Exportkontrollen durchaus Wirkung entfalten können, auch wenn sie die Herstellung eines bestimmten Chips nicht vollständig verhindern. Eine Fertigungstechnologie ist wirtschaftlich nur dann konkurrenzfähig, wenn sich damit ausreichend viele funktionsfähige Chips zu vertretbaren Kosten herstellen lassen. Die bloße Möglichkeit, einen Chip zu produzieren, sagt daher noch wenig über die Ausbeute und die Produktionskapazität aus.

Overlay als entscheidende Hürde

Einen großen Teil seiner Argumentation widmet der erwähnte Artikel der sogenannten Overlay-Genauigkeit. Ein moderner Chip entsteht aus vielen übereinanderliegenden Schichten. Die neu belichteten Strukturen müssen jeweils möglichst exakt zu den darunterliegenden passen. Schon geringe Abweichungen können dazu führen, dass elektrische Verbindungen nicht richtig funktionieren und ein Chip unbrauchbar wird.

Dabei zu beachten ist einerseits die Ausrichtung vor der Belichtung und der anschließenden Messung des tatsächlichen Versatzes. Die gewonnenen Daten fließen zurück in den Fertigungsprozess, damit spätere Belichtungen korrigiert werden können. Eine Anlage muss folglich nicht nur sehr feine Strukturen erzeugen, sondern diese auch über viele Prozessschritte hinweg präzise platzieren.

Ein Beispiel dafür ist Huaweis Kirin 9030, den SMIC im N+3-Verfahren der 5-nm-Klasse ohne EUV-Lithografie fertigt, wobei die aufwendige Mehrfachstrukturierung laut einer Analyse von TechInsights mit erheblichen Herausforderungen bei der Ausbeute verbunden ist.

Bei mehreren Maschinen wird das noch komplizierter: Ihre jeweiligen optischen und mechanischen Eigenschaften müssen so gut aufeinander abgestimmt sein, dass sich die mit unterschiedlichen Scannern erzeugten Schichten korrekt überlagern. Der Artikel verweist darauf, dass eine Anlage bei der Belichtung auf derselben Maschine gute Ergebnisse erzielen kann, während das Zusammenspiel mit einem Scanner eines anderen Herstellers deutlich schlechter ausfällt.

Als Beispiel genannt wird Nikon. Die Immersionssysteme dieses Herstellers können für sich genommen mit ASML-Anlagen konkurrieren. In einer Fertigungslinie, die bereits auf ASML ausgerichtet ist, bereitet die Abstimmung zwischen den Maschinen verschiedener Hersteller jedoch Schwierigkeiten. Dies ist einer der wichtigen Gründe für ASMLs starke Marktstellung.

Diese Überlegung macht deutlich, warum der Nachbau einzelner Komponenten allein nicht ausreichen dürfte. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Optik, Waferpositionierung, Messsystemen, Software und Fertigungsprozess – und zwar unter den Bedingungen einer laufenden Chipproduktion.

Warum China mit bestehenden Anlagen dennoch weiterkommt

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Grenzen vorhandener Anlagen teilweise auszugleichen. Zusätzliche Messungen können die Ausrichtung der Strukturen verbessern, verringern aber den Durchsatz. Fehlerhaft belichtete Wafer lassen sich zudem erneut bearbeiten und belichten. Beides benötigt mehr Zeit und Anlagenkapazität und erhöht damit die Kosten.

Aktuell sind rund 343 ASML-Immersionsscanner in China installiert. Bei einem Ende der Wartung und Ersatzteilversorgung ist somit mit keinem sofortigen Produktionsstopp zu rechnen. Chinesische Fabriken verfügten bereits über geschultes Personal, Wartungsverfahren und Ersatzteilbestände.

Stattdessen könnten lokale Unternehmen Wartungsaufgaben übernehmen und ASML-Fachkräfte abwerben. Besonders wertvoll wären auch detaillierte Maschinendaten aus dem laufenden Betrieb. Sie könnten helfen, Fehler zu analysieren und eigene Anlagen weiterzuentwickeln.

Der Bau eines Prototyps ist nur ein Teil der Herausforderung. Hinzu kommen Erfahrungen aus dem Dauerbetrieb und die schrittweise Verbesserung unter realen Fertigungsbedingungen. Allerdings bleibt offen, wie lange chinesische Unternehmen die bestehenden Anlagen ohne ASML betreiben und wie schnell sie das gewonnene Wissen nutzen könnten.

Gezielte Beschränkungen statt vollständigem Rückzug

Anstelle eines pauschalen Serviceverbots plädieren viele Experten für gezieltere Beschränkungen einzelner fortschrittlicher Fertigungsstätten. Als mögliche Lücken genannt werden sollen die chinesischen Hersteller CXMT und Hua Hong.

Auch ich halte einen differenzierten Ansatz für prüfenswert. Ein Serviceverbot könnte Chinas Chipindustrie zwar unter Druck setzen, ihr zugleich aber neue Möglichkeiten zur Analyse und Wartung der Anlagen eröffnen. Welche Wirkung überwiegen würde, lässt sich derzeit nicht abschließend beurteilen. Genau diese langfristigen Folgen sollten bei weiteren Beschränkungen jedoch berücksichtigt werden.

Der Originalartikel "Lithography War: Never Interrupt the Enemy…" beinhaltet noch zahlreiche weitere Details und Hintergründe und ist damit eine Empfehlung für all diejenigen, die sich tiefer mit diesem Thema beschäftigen wollen.