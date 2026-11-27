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Der taiwanesische Waferhersteller Formosa Sumco meldet laut ebenfalls taiwanesischen Medien eine vollständige Auslastung seiner Kapazitäten für 8- und 12-Zoll-Siliziumwafer. Bei den kleineren Wafern übersteige die Nachfrage bereits das verfügbare Angebot, teilte das Unternehmen bei einer Investorenveranstaltung am 26. November mit. Formosa Sumco hat deshalb eine Zuteilung eingeführt und verhandelt mit Kunden über Preisanpassungen.

Die Nachfrage nach 8-Zoll-Wafern wird nach Angaben des Unternehmens insbesondere durch Strommanagement-Chips für KI-Server angetrieben. Auch der Bedarf an Treiber-ICs erhole sich. Kunden bauten ihre Lagerbestände wieder auf, nachdem sie zuvor Vorräte abgebaut hatten. Während bestehende langfristige Verträge weiterhin zu den vereinbarten Preisen liefen, seien die Spotmarktpreise bereits gestiegen.

Bei 12-Zoll-Wafern sieht Formosa Sumco den Ausbau von KI-Rechenzentren als wichtigen Wachstumstreiber. Dieser erhöhe den Bedarf sowohl bei Auftragsfertigern für fortschrittliche Chips als auch bei Speicherherstellern, vorwiegend für High Bandwidth Memory (HBM). Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal weiterhin eine hohe Nachfrage und ein knapperes Angebot.

Zusätzlichen Bedarf schaffen laut Formosa Sumco fortschrittliche Verpackungstechniken: Das Stapeln von zwei oder drei Wafern erhöhe die benötigte Siliziumfläche pro Chip. Hinzu kämen Silizium-Interposer für CoWoS-Gehäuse und Siliziumkondensatoren für 3D‑Packaging. Gemeinsam mit Kunden entwickelte Wafer für spezielle Anforderungen liefen bereits schrittweise in die Serienfertigung; ab 2027 sollen die Stückzahlen steigen.

Mittelfristig könnte die Versorgungslücke nach Einschätzung des Herstellers größer ausfallen als bisher erwartet. Bei früheren Kapazitätsplanungen sei das gleichzeitige Wachstum von fortschrittlicher Logik, HBM und CoWoS vielfach nicht vollständig berücksichtigt worden. Zugleich planten große Halbleiterhersteller für 2027 und 2028 umfangreiche Kapazitätserweiterungen.

Das von den Kollegen von ComputerBase aufgegriffene Diagramm zeigt die Entwicklung der monatlichen Menge an 300-mm-Wafern im Quartalsvergleich seit 2019. Im ersten Quartal 2026 lag der Wert bei rund 7,8 Millionen Wafern pro Monat und stieg bis zum dritten Quartal auf etwa 9 Millionen. Gegenüber den knapp 8 Millionen Wafern im dritten Quartal 2025 entspricht das einem Plus von ungefähr 13 %. Für das vierte Quartal 2026 ist noch kein Wert angegeben.

Die Kurven verdeutlichen zugleich die Schwankungen der vergangenen Jahre: Nach einem Rückgang im Jahr 2023 zogen die Werte 2024 und 2025 wieder an. 2026 zeigt einen deutlichen Trend und bestätigt die hohe Nachfrage.