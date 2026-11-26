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Die Bemühungen der USA, Chinas Zugang zu modernen Halbleitertechnologien einzuschränken, haben zunehmend Auswirkungen auf weitere Absatzmärkte. Wie die Financial Times berichtet, hat NVIDIA seine Partner angewiesen, vorerst keine mit KI-Beschleunigern ausgestatteten Server mehr nach Singapur, Malaysia, Thailand und Indonesien auszuliefern. Betroffen sind unter anderem Systemhersteller wie Dell und Supermicro. Hintergrund sind verschärfte US-Exportbestimmungen, mit denen eine Umgehung der bestehenden Handelsbeschränkungen gegenüber China über Drittländer unterbunden werden soll.

Neben dem physischen Export der Hardware rückt auch die Bereitstellung von Rechenleistung über Cloud-Dienste zunehmend in den Fokus der US-Behörden. Bislang konnten chinesische Unternehmen zumindest indirekt auf leistungsfähige KI-Beschleuniger zugreifen, ohne die Hardware selbst importieren zu müssen. NVIDIA und seine Partner müssen nun gemeinsam mit den zuständigen Behörden klären, unter welchen Voraussetzungen die Lieferungen wieder aufgenommen werden können. Welche wirtschaftlichen Folgen die Maßnahmen für NVIDIA und den Ausbau der KI-Infrastruktur in Südostasien haben werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

ASML sieht Risiken in einer zu restriktiven Exportpolitik

Einen differenzierteren Umgang mit den Exportbeschränkungen fordert unterdessen Christophe Fouquet, CEO des niederländischen Lithografie-Spezialisten ASML. Während er Einschränkungen beim Export der technologisch fortschrittlichsten Systeme grundsätzlich für sinnvoll hält, spricht er sich für eine kontrollierte Lieferung älterer Lithografie-Systeme nach China aus. Eine weitgehende Abschottung des chinesischen Marktes könnte seiner Einschätzung nach dazu führen, dass das Land seine Investitionen in die Entwicklung eigener Fertigungstechnologien nochmals deutlich erhöht.

Für ASML haben die schrittweise verschärften Exportbestimmungen bereits erhebliche Auswirkungen. Während zunächst vor allem EUV-Lithografie-Systeme von den Beschränkungen betroffen waren, wurden diese inzwischen auf zahlreiche DUV-Systeme ausgeweitet. Entsprechend rückläufig ist die Bedeutung Chinas für das Geschäft von ASML. Entfielen 2024 noch 41 % des Umsatzes mit Lithografie-Systemen auf chinesische Kunden, waren es 2025 nur noch 33 %.

Fouquet sieht in kontrollierten Exporten auch eine Möglichkeit, die technologische Entwicklung in China weiterhin zumindest teilweise nachvollziehen und beeinflussen zu können. Eine vollständig eigenständige chinesische Halbleiterindustrie würde sich hingegen langfristig dem Einfluss westlicher Technologieanbieter entziehen und könnte zudem neue Wettbewerber hervorbringen.

Beide Entwicklungen verdeutlichen das Spannungsfeld, in dem sich die westliche Halbleiterindustrie bewegt. Während Exportbeschränkungen Chinas Zugang zu aktuellen Fertigungstechnologien und leistungsfähigen KI-Beschleunigern erschweren sollen, erhöhen sie zugleich den wirtschaftlichen und technologischen Anreiz für den Aufbau eigener Alternativen. Inwieweit die Maßnahmen langfristig den technologischen Vorsprung westlicher Unternehmen sichern oder die Unabhängigkeit der chinesischen Halbleiterindustrie beschleunigen, bleibt offen.