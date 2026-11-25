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TSMC hat beim Europe OIP Ecosystem Workshop 2026 das AI Design Kit (ADK) vorgestellt. Es ergänzt das Process Design Kit (PDK) um prozessspezifisches Entwurfswissen und Trainingsinformationen. KI-Agenten sollen damit EDA-Werkzeuge und Entwurfsabläufe auf die Ziele eines konkreten Chipdesigns abstimmen und den Aufwand für manuelle Anpassungen verringern. TSMC beziffert den Produktivitätsgewinn beim Digitaldesign auf das Drei- bis Fünffache und beim Analog- und HF-Design auf bis zum Sechsfachen. Verstöße gegen Layoutregeln sollen sich um den Faktor 1,5 schneller beheben lassen.

EDA-Partner wie Cadence, Synopsys und Siemens EDA präsentierten auf dem Workshop auch Demo-Arbeitsabläufe, die gezeigt haben, wie die Agenten in den verschiedenen EDA-Werkzeugen arbeiten, Fehler finden, diese beheben und letztlich viele Arbeitsstunden und Entwicklungszeit einsparen können.

Zudem gab es Informationen zu den Erwartungen und ersten Erkenntnissen zur A12-Fertigung. Bei der Rechenlogik beziffert TSMC den Zugewinn an Energieeffizienz von N3P bis zum geplanten A12-Prozess mit rückseitiger Stromversorgung per Super Power Rail auf den Faktor 2,3. Das Unternehmen führt den Fortschritt auf die gemeinsame Optimierung von Fertigungsprozess, Zellbibliotheken und Entwurfsabläufen zurück, die sogenannte Design-Technology Co-Optimization (DTCO). Bei analogen I/O-Schaltungen setzt TSMC auf die frühe Zusammenarbeit mit Kunden und IP-Anbietern. Für die optische Anbindung mit COUPE sollen elektrische und optische Komponenten gemeinsam ausgelegt werden, unter anderem mithilfe elektromagnetischer und thermischer Modelle.

Außerdem lieferte TSMC weitere Vergleichsdaten zwischen der A14-Fertigung und der bald aktuellen Fertigung in N2P, die sich wohl zu einem massenhaft angewendeten Prozess entwickeln wird. Weitere Informationen dazu in der verlinkten Meldung.

Beim Packaging bekräftigte TSMC das Ziel, die Integrationsfläche von CoWoS vom 5,5-Fachen auf mehr als das 14-Fache eines Retikelfelds zu vergrößern. Zusammen mit der 3D-Stapeltechnik SoIC stellt das Unternehmen für die kommenden fünf Jahre eine Skalierung der Rechenkapazität um den Faktor 87 und der HBM-Speicherbandbreite um den Faktor 34 in Aussicht. Diese Angaben und weitere Details kennen wir bereits vom 2026 Technology Symposium aus dem Frühjahr.

Zur Nachfrage nach neueren Fertigungsprozessen zeigt TSMC für N2 im jeweils zweiten Jahr rund viermal so viele neue Tape-outs wie für N5. Den größten Teil des Zuwachses ordnet die Grafik KI- und HPC-Designs zu. Für FinFET-Wafervolumina im Automobilbereich und im IoT nennt TSMC durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 60 bzw. 27 %. Für IoT und Automotive wird daher das ESMC-Werk bei Dresden interessant, wenngleich hier nicht auf die kleinsten Fertigungstechniken gesetzt werden wird.

Das OIP-Partnernetzwerk umfasst laut TSMC inzwischen mehr als 90 Mitglieder in sechs Allianzen. Beim Workshop zeigten Partner unter anderem, wie sich analoge Schaltungen mit KI-Unterstützung entwerfen und auf andere Fertigungsprozesse übertragen lassen.

Halbleitermarkt weiterhin von KI-Hardware getrieben

Auf dem TSMC Europe OIP Ecosystem Workshop bezifferte Chris Thomas, Präsident von TSMC Europe, den weltweiten Halbleiterumsatz für 2026 auf rund 1,7 Billionen US-Dollar. Gemessen an den von der Semiconductor Industry Association für 2023 ausgewiesenen 526,8 Milliarden US-Dollar wäre das gut das Dreifache. Für KI-Hardware nannte Thomas für 2026 ein Marktvolumen von rund einer Billion US-Dollar. Innerhalb der kommenden fünf Jahre könnte der jährliche Halbleiterumsatz seiner Einschätzung nach die Marke von zwei Billionen US-Dollar erreichen. TSMC geht von einer anhaltend hohen Nachfrage aus und sieht neben KI auch die Automobilindustrie und die Robotik als Wachstumstreiber.