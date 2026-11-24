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Der taiwanische Auftragsfertiger TSMC wird beim Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in den USA offenbar konkreter. Nachdem bereits seit einigen Wochen über einen zweiten großen Fertigungsstandort im US-Bundesstaat Texas spekuliert wurde, hat eine Tochtergesellschaft von TSMC nun einen Antrag auf steuerliche Vergünstigungen eingereicht. Aus diesem geht hervor, dass das Unternehmen im Brazos County in Texas den Aufbau eines neuen Fertigungskomplexes mit einem Investitionsvolumen von 22,6 Milliarden US-Dollar in Erwägung zieht.

Das rund 1.300 Hektar große Areal soll Platz für eine oder mehrere Halbleiterfabriken sowie die dazugehörige Infrastruktur bieten. Vorgesehen ist die Fertigung in 2 nm und fortschrittlicheren Fertigungsprozessen. Im Fokus stehen dabei Chips für KI-Beschleuniger, High Performance Computing (HPC) und mobile Endgeräte. Eine endgültige Standortentscheidung steht allerdings noch aus und dürfte maßgeblich von den gewährten Steuervergünstigungen abhängen. Auch ein weiterer Ausbau der Fertigungskapazitäten in Arizona wird weiterhin als Alternative genannt.

Für seinen bisherigen Fertigungsstandort in Arizona hat TSMC inzwischen Investitionen in Höhe von 265 Milliarden US-Dollar angekündigt. Seit Ende 2024 läuft dort die Serienfertigung in N4, während die zweite Fab in der zweiten Jahreshälfte 2027 die Fertigung in N3 aufnehmen soll. Für die dritte Fab sind die Fertigungsprozesse N2 und A16 vorgesehen. Mit einem zusätzlichen Fertigungskomplex in Texas würde TSMC seine Kapazitäten für fortschrittliche Fertigungsprozesse in den USA auf eine breitere geografische Basis stellen und auf die steigende Nachfrage seiner US-amerikanischen Kunden reagieren.

Auch der politische Druck seitens der US-Regierung dürfte bei den Expansionsplänen von TSMC eine wichtige Rolle spielen. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt das Ziel formuliert, die Halbleiterfertigung verstärkt in die USA zu verlagern. Als handelspolitisches Instrument dienen dabei unter anderem angedrohte Einfuhrzölle auf Halbleiter sowie Zollvergünstigungen für Unternehmen, die in den Aufbau heimischer Fertigungskapazitäten investieren. Für TSMC entstehen damit neben der steigenden Nachfrage seiner US-amerikanischen Kunden zusätzliche wirtschaftliche Anreize, die Fertigung vor Ort weiter auszubauen.