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Microsoft hat eine Sicherheitslücke in seinem Cloud-Dienst Entra Connect Health bestätigt, über die Angreifer Zugriff auf interne Konfigurationsdaten von Unternehmenskunden erlangen konnten. Die Schwachstelle wurde bereits ausgenutzt, noch bevor der Konzern sie beheben konnte. Betroffene Administratoren werden inzwischen über den Vorfall informiert.

Entra Connect Health ermöglicht Unternehmen, den Zustand und die Leistung ihrer lokalen IT-Infrastruktur über das Microsoft Entra Admin Center zu überwachen. Die Sicherheitslücke befand sich in der zugehörigen API und erlaubte es Unbefugten, sogenannte Tenant- und Monitoring-Metadaten auszulesen. Darüber hinaus war es möglich, bestimmte Überwachungskonfigurationen zu manipulieren.

Nach Angaben von Microsoft entstand die Schwachstelle durch eine Änderung am 23. Juli 2026. Entdeckt wurde sie aber erst am 9. November, die Behebung erfolgte schließlich am 19. November. Bei anschließenden Untersuchungen stellte der Konzern fest, dass Angreifer bereits auf Daten einiger Kunden zugegriffen hatten.

Zu den abgeflossenen Informationen gehören E-Mail-Adressen von Administratorkonten sowie verschiedene Mandanteninformationen. Dazu zählen Tenant-IDs, Domänennamen, Anzeigenamen, Ländercodes, Lizenzstufen und Angaben zum Status der Verzeichnissynchronisation. Auch ein bereits abgelaufenes Zertifikat eines Ende 2024 eingestellten Registrierungsdienstes war betroffen.

Passwörter, Passwort-Hashes, Authentifizierungstokens und kryptografische Schlüssel sollen dagegen nicht kompromittiert worden sein. Gleiches gilt laut Microsoft für Informationen über die interne Active-Directory- und Serverstruktur sowie Azure-Abonnements. Hinweise auf einen direkten Zugriff auf diese besonders sensiblen Daten liegen wohl nicht vor.

Obwohl die Schwachstelle inzwischen geschlossen ist und keine eigenen Maßnahmen zur technischen Behebung erforderlich sind, empfiehlt Microsoft betroffenen Unternehmen zusätzliche Sicherheitsprüfungen. Administratoren sollten insbesondere kontrollieren, ob ihre Entra-Connect-Health-Konfigurationen verändert wurden. Außerdem warnt der Konzern vor möglichen Phishingangriffen, bei denen die abgeflossenen Kontakt- und Unternehmensdaten ausgenutzt werden könnten.

Zur Überprüfung der potenziell betroffenen Informationen stellt Microsoft ein entsprechendes Skript auf GitHub bereit. Wie viele Unternehmen insgesamt von dem Datenabfluss betroffen sind, ist bislang nicht bekannt.