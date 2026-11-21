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Die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) untersucht offenbar die Bilanzierungspraktiken von NVIDIA. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, prüfen die Ermittler mögliche Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung des Unternehmens. Bereits am Dienstag hatte das Wall Street Journal über eine Untersuchung der SEC berichtet, ohne jedoch deren konkreten Gegenstand nennen zu können. Reuters zufolge stehen nun mögliche Probleme bei der Bilanzierung im Mittelpunkt. Wann die Ermittlungen eingeleitet wurden und welche konkreten Geschäftsvorgänge untersucht werden, ist weiterhin unklar. Weder die SEC noch NVIDIA wollten sich auf Anfrage zu den Untersuchungen äußern. Ein Fehlverhalten des Unternehmens ist bislang nicht nachgewiesen.

In den vergangenen Monaten waren insbesondere die Umsatzzuordnung nach geografischen Regionen sowie die Finanzierung bestimmter KI-Infrastrukturprojekte in den Fokus gerückt. NVIDIA hatte 2025 seine Berichterstattung über regionale Umsätze umgestellt. Statt der Rechnungsadresse wird seitdem der Hauptsitz des Kunden für die geografische Zuordnung herangezogen. Dadurch verschwand Singapur aus der entsprechenden regionalen Aufschlüsselung, obwohl zuvor ein erheblicher Anteil der Umsätze über das Land abgerechnet worden war. Daneben stehen komplexe Finanzierungsmodelle innerhalb der KI-Branche in der Kritik. NVIDIA beteiligt sich an Unternehmen, die wiederum eigene Rechenzentren aufbauen und dafür NVIDIA-Hardware beziehen. Solche Konstruktionen können die Bewertung tatsächlicher Nachfrage und finanzieller Risiken erschweren. Ob diese Sachverhalte Gegenstand der SEC-Ermittlungen sind, ist allerdings nicht bestätigt.

An der Börse sorgten die Berichte für weitere Kursverluste. Bereits vor Veröffentlichung der zusätzlichen Details durch Reuters hatte die NVIDIA-Aktie am Freitag mehr als 6 % verloren. Im weiteren Handelsverlauf weiteten sich die Verluste aus. Zum Handelsschluss am 20. November notierte das Papier bei 125,53 US-Dollar, was einem Tagesverlust von rund 14 % entspricht. Gegenüber dem Schlusskurs von 239,24 US-Dollar am 6. Oktober hat die Aktie damit rund 47,5 % an Wert eingebüßt.

Unabhängig von den Untersuchungen zur Bilanzierung hat NVIDIA eine Neuordnung seiner internen Kontrollstrukturen angekündigt. Der Verwaltungsrat richtete das National Security and Export Control Oversight Committee ein, das künftig die Einhaltung von Exportkontrollen, den Umgang mit nationalen Sicherheitsrisiken und internationale Handelsvorschriften überwachen soll. Den Vorsitz übernimmt Verwaltungsratsmitglied Suzanne Nora Johnson. Weitere Mitglieder sind Stephen C. Neal und John O. Dabiri. Das Gremium soll mindestens vierteljährlich zusammenkommen und unabhängige externe Experten für rechtliche Fragen, nationale Sicherheit und Handelsvorschriften hinzuziehen. Die bestehenden Abteilungen für nationale Sicherheit und Exportkontrolle berichten künftig direkt an das Komitee sowie im operativen Geschäft an Interimschefin Colette Kress.

Mit dieser Maßnahme reagiert NVIDIA auf die wachsenden regulatorischen Anforderungen im Geschäft mit leistungsfähigen KI-Beschleunigern, deren Export insbesondere nach China erheblichen Beschränkungen unterliegt. Die Einrichtung des Ausschusses betrifft allerdings die Exportkontrolle und nationale Sicherheit und ist nicht mit den möglichen Bilanzierungsproblemen gleichzusetzen, die nun nach Informationen von Reuters von der SEC untersucht werden. Für NVIDIA ergeben sich damit mehrere voneinander getrennte regulatorische Herausforderungen, während der Konzern zugleich seine Führungsstruktur neu ordnet.